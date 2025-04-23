視網膜東京逛「樂華夜市」 揪1食物吐槽：地獄般的味道

以幽默犀利風格著稱的網紅視網膜（本名陳子見），日前人在日本東京參加當地的「台灣祭」活動，首次體驗到充滿台灣味的夜市文化。他在IG分享趣味照片，笑稱「第一次逛樂華夜市就在東京」，吸引不少粉絲關注。

從視網膜分享的照片可以看到，他身穿灰藍色休閒套裝，搭配厚底運動鞋，現身於東京「台灣祭」會場。他站在布置成夜市風格的場景中，臉上露出略帶無奈的表情，雙手自然垂放，身體微微向左傾斜，剛好與身旁的「歪腰郵筒」形成趣味對比。他表示，這不僅是他第一次「逛樂華夜市」，也是首次與歪腰郵筒合照。

視網膜提到，「原以為可以在這裡找到家鄉味，沒想到出現了一個不被我承認的地獄般的味道」，原來是活動現場有販售香菜水餃。不少粉絲看完視網膜的貼文，留言「香菜餃子看起來特別美味」、「日本的香菜會不會比較好吃」、「好矛盾，這到底是有出去還沒出去」、「去年同個時間同個地點也有台灣祭，原來晴空塔每年四月都有台灣祭的嗎？」、「我家旁邊的樂華夜市怎麼跑到東京了」。