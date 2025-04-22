早餐店飲料都很難喝？網激推「這家」1品項：好喝到沒對手

台灣人喜歡吃早餐，販售早餐的店家也相當多，一名網友分享，多數早餐店的飲料都不好喝，尤其是紅茶和奶茶，喝起來常常會有苦澀感。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「為什麼早餐店的飲料都不好喝？」為題，指出自己去過很多間早餐店，發現共同點就是飲料都很難喝，質疑「是否偷偷加了很多水？還是茶葉煮好後，放太久所以變苦？」

貼文一出後，不少網友都表示「因為好喝的都很貴，它只是一個早餐店」、「豆漿水到不行，還不如買統一的濃香豆漿」、「基本上都是濃縮吧，只要沒有大鍋子，根本沒辦法煮茶」；還有網友認為，早餐店的本業是賣早餐，飲料並非主打商品，「品質非常隨意，不太可能像專業飲料店有精準的糖水、茶葉、乳品比例」。

此外，也有部分網友分享自己喜好的品牌，紛紛表示「弘爺的紅茶不錯」、「我覺得有些很好喝，弘爺的我覺得不錯」、「Q Burger的紅茶真的推」、「Q Burger的紅茶也不錯喝」、「丹丹的大杯紅茶牛奶只要36元，根本沒對手」。

不過，留言區也有一名自稱開過早餐店的網友指出，紅茶基底只要隔夜就會沉澱變苦，即使選用品質更好的茶葉包，「隔夜頂多澀感沒那麼強烈而已，但好不好喝還是很主觀的問題」。