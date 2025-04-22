快訊

王大陸吼出來！大人物軍中表演「滿滿的大平台」奪冠軍

國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

影／逆向無煞車撞28人康橋環島單車隊 賈永婕兒子的好友在裡面

早餐店飲料都很難喝？網激推「這家」1品項：好喝到沒對手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，多數早餐店的飲料都不好喝，尤其是紅茶和奶茶，喝起來常常會有苦澀感。示意圖／Ingimage
一名網友分享，多數早餐店的飲料都不好喝，尤其是紅茶和奶茶，喝起來常常會有苦澀感。示意圖／Ingimage

台灣人喜歡吃早餐，販售早餐的店家也相當多，一名網友分享，多數早餐店的飲料都不好喝，尤其是紅茶和奶茶，喝起來常常會有苦澀感。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「為什麼早餐店的飲料都不好喝？」為題，指出自己去過很多間早餐店，發現共同點就是飲料都很難喝，質疑「是否偷偷加了很多水？還是茶葉煮好後，放太久所以變苦？」

貼文一出後，不少網友都表示「因為好喝的都很貴，它只是一個早餐店」、「豆漿水到不行，還不如買統一的濃香豆漿」、「基本上都是濃縮吧，只要沒有大鍋子，根本沒辦法煮茶」；還有網友認為，早餐店的本業是賣早餐，飲料並非主打商品，「品質非常隨意，不太可能像專業飲料店有精準的糖水、茶葉、乳品比例」。

此外，也有部分網友分享自己喜好的品牌，紛紛表示「弘爺的紅茶不錯」、「我覺得有些很好喝，弘爺的我覺得不錯」、「Q Burger的紅茶真的推」、「Q Burger的紅茶也不錯喝」、「丹丹的大杯紅茶牛奶只要36元，根本沒對手」。

不過，留言區也有一名自稱開過早餐店的網友指出，紅茶基底只要隔夜就會沉澱變苦，即使選用品質更好的茶葉包，「隔夜頂多澀感沒那麼強烈而已，但好不好喝還是很主觀的問題」。

奶茶 早餐店 茶葉 豆漿

延伸閱讀

川普健檢報告出爐 壞膽固醇數值驚艷醫界：比許多台灣人還健康

日式飯糰店因「1善舉」獲在地人力挺 許常德：這才是好的廣告

2.8K免通勤自由度高？3.5K正統大公司？她猶豫2職缺 多數人選這家

無酒癮、無肝病也中鏢 她早餐吃這味長達20年竟罹患肝癌

相關新聞

早餐店飲料都很難喝？網激推「這家」1品項：好喝到沒對手

台灣人喜歡吃早餐，販售早餐的店家也相當多，一名網友分享，多數早餐店的飲料都不好喝，尤其是紅茶和奶茶...

王大陸不孤單！他批電動車1設計「反直覺」 一票老司機都點頭

現今許多電動車，都將門把改為隱藏式，就連藝人王大陸因不會開車門，涉嫌教唆傷害的爭議。一名網友分享，隱藏式門把其實很反直覺...

家庭赴日自由行大吵！爸媽因1事氣到想回家 網友全看傻：活該被罵

台灣有不少民眾出國都偏好自由行，一名網友分享，近期朋友帶家人去日本自由行，但第二天家人就已經想回國，理由竟是為了省錢，帶家人、小孩...

完全想不到！他租屋「1處」狂冒蟑螂 崩潰喊：房東還不相信

租屋族注意！有蟑螂困擾的網友指出，在租房前看房時務必要特別檢查地板與角落是否出現死蟑螂。並表示，蟑螂一旦出現，只會越來越多，不會自行減少，提醒其他租屋者務必多加留意。

你犯了嗎？他點出台灣人6大「無感壞習慣」 去日本馬上被側目

台灣人什麼行為會造成日本人的困擾呢？一名男網友發文分享日本人不會做，但台灣人天天在犯的壞習慣，包括邊走邊吃東西、吃飯滑手機、穿拖鞋逛百貨公司等等，並提醒民塚，這些行為在台灣無感，但日本人很在乎，不要把這些「小隨便」帶去日本。

才剛開完刀…她搭火車被老翁逼讓位 網抱不平：倚老賣老

博愛座又惹議？一名女網友在Dcard抒發心情，表示自己因為剛做完手術，近日在搭火車時，車上只剩下博愛座，實在沒辦法只能坐下來，沒想到有一名老翁不斷逼她讓座。好不容易等到下一站有空位，一旁的大姐還酸言酸語道，「現在年輕人不要奢求他們讓位」，這讓本就不舒服的她更加不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。