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王大陸不孤單！他批電動車1設計「反直覺」 一票老司機都點頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，隱藏式門把其實很反直覺，如果車子沒電也無法開門，好奇「為何電動車要這樣改？」。示意圖，路透
一名網友分享，隱藏式門把其實很反直覺，如果車子沒電也無法開門，好奇「為何電動車要這樣改？」。示意圖，路透

現今許多電動車，都將門把改為隱藏式，就連藝人王大陸因不會開車門，涉嫌教唆傷害的爭議。一名網友分享，隱藏式門把其實很反直覺，如果車子沒電也無法開門，好奇「為何電動車要這樣改？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為何電動車都要做隱藏式門把？」為題，指出特斯拉近期帶起「隱藏式門把」的風潮，但他認為如果車子沒電，甚至連車門都打不開，直呼「人類已經用了100年的開放式門把，為何要學會用如此反直覺的隱藏式門把？」

貼文一出後，有不少內行網友指出，電動車使用隱藏式門把的關鍵，在於改善風阻係數，紛紛表示「風阻差0.01真的是幫大忙」、「風阻係數降低0.015，續航就多了2%，高速差更多」、「風阻啊，不喜歡不要買就好，說什麼歪風」。

不過，也有不少網友不埋單，「跟節能蓋一樣，號稱省5%，實際拔下來根本沒差多少」、「自以為有差的垃圾設計，實質根本不差那一點點風阻」、「一堆反人因工程的設計，為反而反」、「四個門把能有多少風阻？」；另外，也有人指出以前許多車輛流行容易夾到手的半隱藏式門把設計，接著開始流行現在常見的門把樣式，「現在電動車又開始變成隱藏式把手…」。

此外，也有部分網友提到王大陸，回應「為了要讓王大陸暴怒啊」、「你去問王大陸」、「遇到王大陸就被打了」、「為了讓王大陸這類低情商人暴怒吧」、「測試誰是王大陸腦」、「王大陸爆炸啟動裝置」。

特斯拉 王大陸 電動車

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