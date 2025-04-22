家庭赴日自由行大吵！爸媽因1事氣到想回家 網友全看傻：活該被罵

台灣有不少民眾出國都偏好自由行，一名網友分享，近期朋友帶家人去日本自由行，但第二天家人就已經想回國，理由竟是為了省錢，帶家人、小孩拖著行李走3公里，家人想自掏腰包叫計程車都被拒絕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「帶長輩日本自由行，結果吵架被罵」為題，指出朋友小孩的學校停課一周，就帶著老婆、2個小孩加爸媽，一共六人一起去日本自由行，沒想到第二天就爆發衝突，原因是他們拉著行李走了3公里，爸媽想自費搭計程車，朋友卻以要省錢而拒絕，吵到爸媽根本沒心情玩，吵著要回國。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「完全覺得被罵活該」、「活該被罵」、「重點是長輩要自己叫車，你朋友還不准？」、「被罵剛好而已，3公里以為很近嗎？能搭車為啥不搭車」、「人家要花錢搭車，還惱羞成怒，是有什麼強迫症啊」、「帶長輩還一直走路，有什麼問題？」、「為什麼要拉行李還要走3公里？單走就算了，要拉行李還是乖乖叫車吧」。

此外，有不少網友建議帶長輩出遊就跟團，若要自由行就包車，回應「長輩腳力不行的話，你是在虐待他們，我帶長輩一定包車，絕不讓他們走」、「帶長輩就租車或跟團吧」、「長輩還是跟團吧」、「有長輩跟一律跟團 自由行根本自討苦吃」、「這樣一家老小的成員，還是跟團吧」。