完全想不到！他租屋「1處」狂冒蟑螂 崩潰喊：房東還不相信

租屋族注意！有蟑螂困擾的網友指出，在租房前看房時務必要特別檢查地板與角落是否出現死蟑螂。並表示，蟑螂一旦出現，只會越來越多，不會自行減少，提醒其他租屋者務必多加留意。

該名網友在社群平台「threads」分享自身經驗表示，當初租屋時未特別注意冷氣出風口等細節，結果入住後竟發現有蟑螂從冷氣中爬出。第一次向房東反映時對方還不太相信，直到第二次蟑螂再次出現，房東才願意請人前來處理。

然而即便已經處理過，蟑螂問題卻未見改善，反而數量變得更多。該網友無奈表示，租屋時的細節檢查非常重要，否則入住後才發現問題，後續不僅麻煩，還可能影響生活品質。

此文一出已經有2.7萬人按讚，不少苦主回應，「我之前租的也是，用水煙結果房間50-60隻大強掉下來，我哭到還去收驚」、「你這個我很有經驗，我之前租在餐廳樓上，每次冷氣都會掉出蛋白質」、「之前租一個整棟的，其中一間冷氣有蝙蝠，跟房東講這件事情，房東說別騙了」、「我之前租屋的地方也有，真的嚇哭，後來發現是管線經過的空洞沒有補好」。

中興大學昆蟲系教授黃紹毅日前接受專訪時自信表示，家中有長達20年沒有出現過蟑螂和螞蟻，要營造防蟑環境，最重要的還是維持整潔，民眾可以購買「凝膠餌劑」，讓牠們食用後帶回窩中，便能看見顯著的效果。

另外很多人喜歡用「拖鞋打蟑螂」，黃紹毅建議不要用任何東西打死蟑螂，因為牠們時常遊走在廚房、垃圾堆和下水道中，身上可能攜帶多種病原體，若踩死可能會讓病菌噴濺在空氣中，進而造成衛生隱憂。