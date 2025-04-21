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你犯了嗎？他點出台灣人6大「無感壞習慣」 去日本馬上被側目

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發文分享日本人不會做，但台灣人天天在犯的壞習慣。示意圖／ingimage
一名男網友發文分享日本人不會做，但台灣人天天在犯的壞習慣。示意圖／ingimage

台灣人什麼行為會造成日本人的困擾呢？一名男網友發文分享日本人不會做，但台灣人天天在犯的壞習慣，包括邊走邊吃東西、吃飯滑手機、穿拖鞋逛百貨公司等等，並提醒民眾，這些行為在台灣無感，但日本人很在乎，不要把這些「小隨便」帶去日本。

一名男網友在Dcard發文，表示台灣人去日本遊玩經常出現某些「壞習慣」，只要出現這些行為，日本人立刻知道「前方即將出現台灣人」，根本是在玩社會觀察遊戲。這些行為在台灣本地無感，但在日本卻是「地雷」，因此提醒民眾留意以下6件事。

1. 走路突然停下

原PO表示，台灣人經常走路走到一半，突然停下來，彷彿收到「神諭」一樣，不是看手機導航、接電話，就是查蝦皮的出貨進度，不怕後面的人會撞上來，日本人並不會這麼做。

2. 邊走邊吃東西

台灣人喜歡邊走邊吃手上的食物，一路香氣四溢，完全不覺得有什麼問題，實際上食物碎屑會掉滿地，走到哪掉到哪，掉落的碎屑招來鴿子，彷彿是異世界的「召喚師」一樣。

3. 吃飯滑手機

台灣人吃飯時經常滑手機，無論是發訊息、看影片或看股市，一桌人都在低頭玩手機，彼此像「陌生人」一樣，會讓日本人以為你們是不是吵架了。

4. 搭電車大背包不放下

台灣人背背包都不肯放下，搭電車車廂擠爆時也不願意拿下來，會觸碰到其他乘客，日本人則會事先將包包放自己前面、腿間，避免造成他人困擾。

5. 穿拖鞋逛百貨公司

原PO表示，百貨公司冷氣都很冷，台灣人常常外穿羽絨服、腳踩夾腳拖，逛誠品、UNIQLO、精品店，甚至是婚紗展，日本人會懷疑你是否是從「沙灘」過來的。

6. 吃飯吃得像「打仗」

台灣人吃完飯後，桌面時常留下紙巾、骨頭、手搖杯、衛生紙，比夜市地板還雜亂，會讓日本人誤以為是在模擬「自然災害」。

此文一出，不少網友反駁，認為這些習慣日本人也會做，不能以偏概全，「以上很多習慣，會去日本的台灣人也會注意，很多在台灣的日本人也都會做」、「這些行為除了第五點，其他行為日本人也會做，又不只台灣人」、「在日本兩年半，除了第五點，做這些行為日本人也不少」、「在日本一年了，其實這些他們也全都會做喔」。

但也有網友分享這些壞習慣給人帶來的困擾，「背包最討厭，在台灣搭捷運或火車，男男女女都這樣，很討厭」、「台灣人是真的超愛走在路中間突然急停，我自己幾乎天天遇到，而且很多人根本不自覺」、「我也覺得背包背在後面的人很不為他人著想」、「還有公共空間不使用耳機把手機音量放出來」。

出國旅遊 台灣人 日本

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