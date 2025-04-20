才剛開完刀…她搭火車被老翁逼讓位 網抱不平：倚老賣老

博愛座又惹議？一名女網友在Dcard抒發心情，表示自己因為剛做完手術，近日在搭火車時，車上只剩下博愛座，實在沒辦法只能坐下來，沒想到有一名老翁不斷逼她讓座。好不容易等到下一站有空位，一旁的大姐還酸言酸語道，「現在年輕人不要奢求他們讓位」，這讓本就不舒服的她更加不滿。

原PO表示最近肚子做了手術，醫生建議術後盡量要休息，因為火車上沒位子所以只能坐在博愛座，結果一位老翁先是拿著他的東西放在原PO鞋子上，她一抬頭看，對方卻說「我八十多歲了，是不是要讓我坐？」原PO解釋自己剛手術完，對方似乎不領情的越站越靠近，似乎想逼到主動讓位。

好不容易等到下一站，終於有了空位，結果換另外一邊大姐發難，喊著「不要叫年輕人讓位，有位子乖乖坐著就好」，表示不要奢求年輕人讓位。對此她非常不滿，怒回「我肚子剛手術完」。原PO忍不住抱怨道，為什麼長輩都在年輕人下班時間來搭火車，然後再逼讓位。

貼文曝光後引起熱議，「妳都已表明原因，他們還這樣搞，確實是不值得讓座、不值得尊敬」、「現在很多老人都倚老賣老」、「要讓位是需要我也照顧好自己，有餘力再照顧別人」、「可以直接報警性騷擾吧，東西故意放女生腳上」、「老人只敢柿子挑軟的吃，不用理他們」、「不用讓，有問題叫他去找站務或警察」。