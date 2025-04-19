全日本僅2處有賣！成田機場1熱門伴手禮沒人拿 達人：北海道排爆

前台大感染科醫師林氏璧是資深旅日達人，近期在臉書分享，成田機場的二航廈有一款超搶手的伴手禮，居然沒人拿，讓他直言「這在札幌的大丸還有新千歲機場都大排長龍，就連日本人都願意排隊買」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，近期在成田機場二航廈看到「SNOW CHEESE」擺滿一整排，完全沒有人拿，他說明這款伴手禮在北海道超級受歡迎，尤其是札幌的大丸、新千歲機場一早就大排長龍，連日本人都心甘情願排隊購買。

貼文一出後，多數網友都表示「在札幌大丸和新千歲機場親眼看過排超長的人龍，就是在買SNOW，在大丸排隊的幾乎都是日本人」、「之前在札幌大丸，約9點就有20人排隊，10點開賣到場，品項就不齊了！」、「上次札幌排了40分鐘，我還蠻喜歡的」、「竟然有！我上次去札幌看到排隊的人，馬上斷然放棄」、「喜歡起司的超推薦，上次札幌回來買了6盒，真的是一早排隊，連日本人都排」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「吃過，但有點小失望」、「都是奶味，還好，不喜歡」、「真正的中毒者對類似的餅乾大概膩了，萬變不離其宗，幾乎都是貓舌餅乾的主體夾奶油餡」。

此外，也有內行網友補充，「SNOW CHEESE」原本只有大丸札幌店和新千歲機場店，近期成田機場二航廈有期間限定店，販售時間為4/8～5/13。