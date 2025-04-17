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契約也沒說…工讀櫃姐「業績未達標」不續聘 網：別抱希望

聯合新聞網／ 綜合報導
一名櫃姐近日因業績不好，公司給出「不續聘」通知，但契約上並沒有說業績的事。示意圖／ingimage
一名櫃姐近日因業績不好，公司給出「不續聘」通知，但契約上並沒有說業績的事。示意圖／ingimage

工讀生因為「業績未達標」不續聘，可否向勞工局檢舉呢？一名櫃姐發文，稱她在百貨公司專櫃擔任工讀生，但近日因業績不好，公司給出「不續聘」通知，但契約上並沒有說業績的事。對此，有網友分析，認為「約聘」就是如此，即使去勞工局也很難爭取到什麼。

一名女網友在Dcard發文，表示她在百貨公司專櫃上班，擔任時薪工讀生，已經入職7個月了，近日卻因業績不好，收到公司「不續聘」的通知，但當初契約並沒有規定一個月一定要賣出多少，讓她不曉得該如何處理，也已打電話去勞工局詢問過。

此文一出，有網友認為「約聘」員工就是這樣，很難爭取到什麼，「約聘就是這樣要妳走就走，就算去勞保局講一定也是輸，當初應該有給妳簽約入職，裡面有很多條款。找新工作吧！在那邊爭取不到什麼」、「看內容是否是時間約定的約聘人員，如果是約聘型的，其實應該就是合約到（期）。他不續聘妳，他也是合法的，不需另外支付其他費用」。

也有網友猜測可能是公司想縮減人事，才不續聘的，「很可能妳們的公司營利有虧錢，想縮小市場或是縮編人事，那人員勢必要淘汰一輪，因為櫃姐就是靠業績存活的崗位」、「妳們公司正在防範營運虧錢，因此裁員的可能性很大，資遣費領一領，另謀出路吧」。

也有網友表示原PO不適合這份工作，應該轉換跑道，「妳不太適合這份工作，該換下一份了」、「專櫃不就是要銷售嗎？連銷售都不行，不就表示無法勝任這份工作嗎」、「去其他地方上班，反正還年輕，可以往不同的方向發展」。

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