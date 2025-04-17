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男性朋友幫領衛生棉嫌丟臉 她怒轟「活該沒女友」網不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友不滿好友幫忙到蝦皮領貨，發現是衛生棉後一直抱怨。 示意圖／聯合報系資料照
一名女網友不滿好友幫忙到蝦皮領貨，發現是衛生棉後一直抱怨。 示意圖／聯合報系資料照

誰的問題比較大？一名女網友在Dcard發文抱怨，近日因身體不適請朋友幫忙領貨，沒想到對方發現是「十包衛生棉」後一直抱怨，表示原PO不僅讓他當跑腿，還不告訴他是沒經過包裝的衛生棉令他非常尷尬。然而生理期已不舒服到不能出門，請朋友幫忙領貨卻還要被碎念，越想越氣的她忍不住罵道「活該單身沒女友」。

原PO表示因為生理期非常不舒服，想到朋友出門路上恰巧會經過自己下單的蝦皮店，就請他幫忙領貨，隔天見面還可以直接拿，沒想到對方領完貨後發訊息抱怨「早知道我就讓妳自己來領了」，直呼衛生棉不僅沒包裝還一次買十包。對此原PO氣憤反嗆「你媽不用衛生棉嗎」，不料對方也不甘示弱地回覆「我媽又不會叫我拿」。

事情還沒結束，隔天聚會見面，對方一邊拿出衛生棉一邊抱怨原PO要他幫忙跑腿還不說內容物，表示沒包裝讓他取貨很尷尬，最後又一直說幫異性朋友買衛生棉很怪。原PO吐槽「我當時痛到躺在床上爬不起來，還要聽你在那邊哀哀叫」，而且明明是朋友說可以幫忙拿，衛生棉也只是生活用品，不懂對方為什麼會覺得幫忙買就會害自己掉價。

貼文曝光後多數網友不挺原PO「妳朋友在意的不是幫妳取貨，而是幫妳取貨妳卻沒告知很多樣又沒包裝吧」、「沒包裝也沒有先說，我覺得妳也有問題」、「不得不說蠻多直男都覺得拿衛生棉很羞恥、很沒有男子氣概」、「又不是妳男友，還要幫妳拿沒包裝的大量衛生棉被人側目」、「沒包裝妳要跟對方說一下，好讓他準備袋子去裝比較適合」、「不可能把朋友當工具人還理所當然欸，妳真的有當他是朋友？」。

取貨 蝦皮 衛生棉

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