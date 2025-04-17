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他不能死！癌末老人垂危家屬拒放棄治療 醫生聽原因怒到爆粗

香港01／ 撰文／田中貴
不少家屬見到家人病重垂危，不忍心對方繼續受苦，都會選擇放棄治療。示意圖／ingimage
不少家屬見到家人病重垂危，不忍心對方繼續受苦，都會選擇放棄治療。示意圖／ingimage

不少家屬見到家人病重垂危，不忍心對方繼續受苦，都會選擇放棄治療。台灣1名醫生在網上分享令人氣憤的個案，1名年老病人罹患末期癌症，「腫瘤已經侵襲了腦部與骨頭」，所以安排入住加護病房，需要使用大量嗎啡止痛和緩解症狀，醫生向家屬解釋其病情惡劣，形容家屬「眼中閃爍堅定的光芒」，強調「他一定不能死」，理由是「他還沒有領到年金」，醫生聽到後立即脫口用台語爆粗。

年老病人病重垂危 家屬拒絕放棄搶救

胸腔暨重症專科醫師李佳穎在facebook專頁交代事件，指1名年老病人患上末期癌症，腫瘤影響腦部和骨頭，導致神智不清，送到加護病房後，要使用大量嗎啡去止痛和舒緩症狀。

李醫生向家屬解釋病人的病情已難以挽回，暗示即將病逝，但「家屬眼中閃爍堅定的光芒」，重申「醫師⋯他一定不能死⋯」，但李醫生解釋病人神智不清，而且痛苦，建議可以考慮放棄搶救，家屬則稱「因為他還沒有領到年金」，醫生聽到後，不小心脫口而出，當場以用台語爆粗。

醫生慨嘆︰這麼誠實不掩飾

李醫生慨嘆「一定是小時候教育非常成功，才有辦法養出這麼『孝順』的家屬」，形容對方「這麼誠實不掩飾」。

網友憤怒：人性的醜陋面

網友聽到該個案後同感憤怒，直指「無語問蒼天，人性的醜陋面」、「錢提之下：還不能死」、「還沒領年金，這~我們還真實聽過，讓人感到傻眼」、真的是孝死」、「難得看完後，不知道該按讚還是哭臉」。

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文章授權轉載自《香港01》

加護病房 年金 癌症 腫瘤 醫師

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