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平行宇宙？夜診巧遇同名同姓同星座病患 醫師驚呼：命運交錯太有趣

聯合新聞網／ 綜合報導
張振榕醫師遇上同名同姓病患，讓他一度以為櫃檯在開他玩笑。示意圖／ingimage
張振榕醫師遇上同名同姓病患，讓他一度以為櫃檯在開他玩笑。示意圖／ingimage

胃腸肝膽科醫師張振榕今(17)日凌晨在臉書曝光夜診一件超展開的真實情節，他遇上同名同姓的病患，還恰巧是同星座，讓他一度手抖以為櫃檯在開他玩笑，未料一個「真的活生生的張振榕」站在他面前，讓他驚呼命運的交錯太有趣。

張振榕在臉書粉專「張振榕醫師的健康相談室」曝光一件夜診奇遇，他表示在看診時掛號系統突然跳出一個名字，細看竟是「張振榕」，讓他當場愣住3秒，心想：「我不是正在看診嗎？自我預約？這哪招？」

因為該名病患使用異常掛號的方式，而這種掛號方式也只有在健保卡壞掉、電腦系統出包，或「平行宇宙開門」才會出現，讓他一度以為是櫃檯在開他玩笑。但仔細一看，不禁疑惑：「玩笑也太認真了吧？開到基本資料都key好了？」

在滿頭問號時，一個活生生的張振榕就出現在他面前，細看病患資料，發現該名同名同姓的病患還與他是同星座，讓他大喊：「這命運交錯太有趣，笑到差點忘記我是誰。」

病患在問診時透露，因為自己有腸胃方面的家族史，友人推薦「這個一定要找張振榕看看」，才因此出現「張振榕遇上張振榕」、「張振榕幫張振榕看腸胃」的奇景。張振榕醫師也曝光難得的兩位張振榕合影，笑稱「我們倆合照買一送一」，直呼這場夜診奇遇簡直是「全場最亂醫病對話」。

名字 醫師

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