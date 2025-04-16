住近3年一毛沒收…搬走前房東突收4萬水電費！女傻眼：合理嗎

有租屋族發文表示，自己從2022年8月開始與朋友一起搬進同一棟租屋處，兩人分別住在不同的套房。從搬進去的第一天起，房東就從未主動收過水電費，也沒在租賃契約中寫清楚相關收費方式。但當朋友最近要搬離時，房東突然要求收取3年將近4萬元的水電費，讓她們不知所云。

該租客在Dcard表示，她和朋友住了快3年，從住進來時，房東就從來沒提過要收水電費的事，連房租賃契約書沒有表示，只有口頭說是台電水。沒想到朋友最近準備搬離時，房東突然說要補收之前的水電費，金額高達近4萬元。這讓她們非常驚訝又無助，坦言不知道該怎麼一下子拿出這麼多錢，因而上網發文求助。

她進一步說明，自己總共住了31個月，換算下來平均每個月的水電費大約是1300元。但她平常白天上班、晚上上課，常常到晚上10點以後才會回家，平日用電時間很少，只有假日才待在家。因此對這個金額感到懷疑，也想知道這樣的收費是否合理。

此文一出後，網友也紛紛回應，「沒收以為賺到裝沒事，後面踢到鐵板的故事」、「很合理呀，畢竟妳們自己不也是抱著僥倖心態沒繳錢」、「我跟妳作息差不多，差在我休假時間也不太在家，這樣的金額差不多喔」、「一開始一兩個月沒收到繳款通知，正常也會詢問一下房東吧」。

也有人認為，「就請他提供台水台電的收據，沒有的話就別理他」、「合約沒寫就不用繳，房東自己不寫清楚當然自負盈虧」、「完全不合理喔，請房東給每期帳單正本，不然就法院見」。

根據《民法》相關規定，租賃雙方應在契約中明訂租金、水電費等費用的計算方式。若契約中未明確列出水電費的收費標準，且長期未收，房東突如其來補收多年費用，容易引發爭議。建議租屋族遇到類似情況時，可先與房東協商，若協商未果，亦可向地方消保官或租賃住宅服務中心尋求協助，保障自身權益。