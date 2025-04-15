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吃到飽遇狠人掃光逾30隻炸蝦爆衝突 網嘆沒品揪關鍵問題點

聯合新聞網／ 綜合報導
吃到飽餐廳示意照。圖／ingimage
吃到飽餐廳示意照。圖／ingimage

有些吃到飽餐廳會限制消費者「一次夾取的量」，不過日前有位網友表示，他們在饗食天堂聚餐，沒想到炸蝦一出現，就有人把整盤夾光，讓後面10幾位都不用夾了，原PO疑惑「就算是吃到飽餐廳，也不能一次拿這麼多吧」。

一名網友在PTT發文表示，他們公司聚餐選在饗食天堂，平日時間一堆人在用餐，食物總是馬上就沒了，連炸蝦剛剛炸好，就突然有位民眾一人夾了30幾隻，把整盤像山一樣高的炸蝦夾走，讓後面排隊的10位民眾都不用夾了，引發爭執、謾罵。

原PO疑惑「雖然是吃到飽餐廳，不過總不能一次拿那麼多吧？饗食天堂有人一次拿30隻，導致吵架怎麼辦？」

文章曝光後，有網友無奈表示「沒違法，但沒品」、「笑死，這是有多沒水準？」、「標準自私的人」、「不意外，總會有些人把吃到飽當辦桌在吃」、「到底為啥每次響食天堂都在搶炸蝦？」、「應該要限制拿的數量」、「就吃相難看阿，只能一直逼人列規定上去」。

但也有人緩頰「吃得完就沒差吧，吃不完還拿那麼多才真的是欠罵」、「你拿越多，餐廳越高興好嗎？」、「說不定是代拿，就算一個人吃得完也沒問題」、「吃得完就拿阿，餐廳上菜慢又不限制怪客人幹嘛？」、「反正你可以等一堆人吃甜點時，你就回去拿到爽」。

吃到飽 餐廳 饗食天堂

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