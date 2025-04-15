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台灣夫妻狂秀1徽章給日本人看 一票網友看傻轟丟臉：情勒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期跟團去日本北海道，發現有一對年輕夫妻，胸前別著「私は台湾人です（我是台灣人）」的徽章，讓他相當不解。示意圖，歐新社
一名網友分享，近期跟團去日本北海道，發現有一對年輕夫妻，胸前別著「私は台湾人です（我是台灣人）」的徽章，讓他相當不解。示意圖，歐新社

一名網友分享，近期跟團去日本北海道，發現有一對年輕夫妻，胸前別著「私は台湾人です（我是台灣人）」的徽章，讓他相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「來日本別我是台灣人的胸章？」為題，指出近期跟團去北海道旅遊，發現同團有一對年輕夫妻，兩人胸口都有別著「私は台湾人です」的徽章，還會特別秀給日本店員看，讓他相當不解，好奇發問「這個胸章到底有什麼作用？」

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「就不要丟台灣人的臉，還以為日本人會特別對台灣人好喔」、「311的台日友好，早就被近幾年的失格旅人消耗殆盡了」、「311都過去14年了，還要情勒」、「行為惹人厭比國籍更重要，別用胸章來丟台灣人的臉」、「可能是祈求日本人能多注意他們一點」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「完全沒用，有些還特別討厭台灣人，時不時就看到有台灣人在盧日本店員」、「不要做迷惑行為，店家也一樣會做你的生意」、「態度行為決定一切，哪裡來的不重要」、「日本根本沒差，服務生都很多國家的，誰會去在意你哪國人」。

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