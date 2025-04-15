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電影業沒落？900人大影廳「坐不到30人」 過來人曝關鍵：問題不在串流

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期去影城看電影，發現原本可容納900人的大影廳，現場觀眾竟不到30人，讓他疑惑「電影產業正逐漸衰退？」示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期去影城看電影，發現原本可容納900人的大影廳，現場觀眾竟不到30人，讓他疑惑「電影產業正逐漸衰退？」示意圖／Ingimage

即便新冠疫情解封，電影院的人潮依舊不如以往。一名網友分享，近期去影城看電影，發現原本可容納900人的大影廳，現場觀眾竟不到30人，讓他疑惑「電影產業正逐漸衰退？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「電影業是不是快沒落了」為題，指出近期在白天去影城看電影，發現原本可容納900多人的大影廳，現場居然只有將近30個觀眾，明明電影在網路上風評不錯，讓他好奇發問「電影業是不是快不行了？」

貼文一出後，多數網友都表示「可以在家看，不想出去人擠人」、「疫情後沒進過電影院，但每個月買網飛」、「都等上串流，真的想好好看不用擔心附近觀眾會不會影響體驗」、「等串流就好，現在娛樂方式這麼多，沒必要特別花錢看電影」、「上次去看電影是4年前了」、「看電影周圍有坐討厭的人的機率，不想去人擠人」。

此外，也有部分網友認為，不去電影院的關鍵，是沒有期待的作品，指出「缺乏大作也是原因之一」、「所以史匹柏才會說獨行俠救了好萊塢，現在一堆白癡編劇糞作實在太多」、「胃口越來越大，不是巨資大片都在家看」、「沒有好電影支撐，普通片在家裡看串流就好」、「現在好萊塢的片真的蠻鳥的」。

串流影音 好萊塢 疫情 電影

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