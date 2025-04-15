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赴日旅遊自由行完勝？他曝跟團「最大優勢」 網：自由行累死自己

聯合新聞網／ 綜合報導
因地理位置鄰近、加上消費經濟實惠，日本一直是台灣旅客最愛造訪的國家。示意圖／法新社
因地理位置鄰近、加上消費經濟實惠，日本一直是台灣旅客最愛造訪的國家。示意圖／法新社

因地理位置鄰近、加上消費經濟實惠，日本一直是台灣旅客最愛造訪的國家，近年自由行熱度持續攀升。不過，一名網友分享，跟團旅遊的費用，和自由行差不多，還有「不需花時間規劃行程」的最大優點，可以無腦跟著導遊走。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「去日本跟團，有比自由行差嗎？」為題，指出大家普遍認為自由行比較彈性，但近期和家人去日本跟團，不僅住的飯店舒適、餐點也不馬虎，跑行程都有遊覽車代步，不必一直走路趕點，重點是花費和朋友去自由行相比，也沒有比較貴，好奇發問「為什麼大家還是說自由行屌打跟團？」

貼文一出後，不少網友都認同，紛紛表示「有長輩跟團比較輕鬆，長輩不太能一天兩萬步這樣走」、「不會日語，跟團省事很多」、「跟團才爽，自由行是出遊累死自己喔」、「自由行一次後就想跟團了」、「自由行也沒省多少，甚至還比較貴」、「社畜出國只想無腦玩，這才是真的休息，跟團贏很大」、「不用做功課，就是爽」。

不過，也有部分網友喜歡自由行，回應「自由行的好處，就是可以決定停留時間」、「自由行累了就改行程睡到自然醒啊，跟團累了還是要繼續走行程」、「喜歡自由行，不用配合別人時間」、「日本哪有什麼難安排的地方，這樣都不想排」、「有錢自由行，玩的比跟團好上太多了」。

日本 自由行 行程 跟團

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