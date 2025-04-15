赴日旅遊自由行完勝？他曝跟團「最大優勢」 網：自由行累死自己
因地理位置鄰近、加上消費經濟實惠，日本一直是台灣旅客最愛造訪的國家，近年自由行熱度持續攀升。不過，一名網友分享，跟團旅遊的費用，和自由行差不多，還有「不需花時間規劃行程」的最大優點，可以無腦跟著導遊走。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「去日本跟團，有比自由行差嗎？」為題，指出大家普遍認為自由行比較彈性，但近期和家人去日本跟團，不僅住的飯店舒適、餐點也不馬虎，跑行程都有遊覽車代步，不必一直走路趕點，重點是花費和朋友去自由行相比，也沒有比較貴，好奇發問「為什麼大家還是說自由行屌打跟團？」
貼文一出後，不少網友都認同，紛紛表示「有長輩跟團比較輕鬆，長輩不太能一天兩萬步這樣走」、「不會日語，跟團省事很多」、「跟團才爽，自由行是出遊累死自己喔」、「自由行一次後就想跟團了」、「自由行也沒省多少，甚至還比較貴」、「社畜出國只想無腦玩，這才是真的休息，跟團贏很大」、「不用做功課，就是爽」。
不過，也有部分網友喜歡自由行，回應「自由行的好處，就是可以決定停留時間」、「自由行累了就改行程睡到自然醒啊，跟團累了還是要繼續走行程」、「喜歡自由行，不用配合別人時間」、「日本哪有什麼難安排的地方，這樣都不想排」、「有錢自由行，玩的比跟團好上太多了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言