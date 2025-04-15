為買1懷舊美食 他從五股殺到金山老街！一票網友爆共鳴：煮湯超好喝

太瘋狂！一名網友分享，近期從五股騎機車到金山老街，只為了買到記憶中的古早味「酸菜結」，把這份懷舊美食PO到網路上後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「家常菜」表示，就是想吃酸菜結，特地從五股騎機車到金山老街，就是為了買到他。根據文化部「國家文化記憶庫」顯示，酸菜結是由酸豇豆、紅蘿蔔、豬腸、竹筍等食材切成條狀，再用瓠瓜乾綁成結狀，風味濃郁，是早年常見的家常料理之一。

貼文一出後，不少網友都表示「兒時的美味記憶，真的只有金山老街才有嗎？」、「以前老一輩都會自己做」、「小時候超愛吃這個，要去一趟金山老街了」、「好想吃喔！我們台中海線這邊，已經很久沒見到有人在賣了」、「現在真的很難買到了」、「我們這裡沒人賣，想吃只能自己綁」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「媽媽以前煮湯都會放，真的超好喝」、「以前婆婆都會，用來煮湯很好吃，缺點就是費工」、「小時候市場有賣，後來老闆娘退休後就沒看過了，真的很少見」。