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「今天就發生2次」空服員曝乘客機艙內1行為超反感：每次都被嚇到

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本空服員發文抱怨，經常遇到乘客在座位上直接抓住她的手，示意自己需要服務。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一位日本空服員發文抱怨，經常遇到乘客在座位上直接抓住她的手，示意自己需要服務。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

各行各業都有其難處，在享受因他人服務所帶來的便利時，也要注意自身行為是否會造成對方困擾。一位日本空服員近日發文分享，她在機艙走道上走動時，經常會遇到乘客突然抓住自己的手，示意自己需要服務。原PO指出，這樣的作法令她感到不適，並呼籲如需空服員幫忙，可以透過舉手或服務按鈕進行呼喚。

帳號為「amy_itsmeee」的網友在社群平台Threads上發文表示，作為現任空服員，在機艙走道上走動時，會遇到直接抓住她的手臂，藉此示意自己需要服務的乘客，經常讓她嚇一大跳，光是發文當天就遇到兩次了。她說，雖然知道乘客沒有惡意，但這種行為仍讓她感到不適，希望之後不要再有人這麼做了。

原PO也補充，在搭機時，如有需要幫忙的地方，除了透過舉手示意空服員，也可以按下服務按鈕以尋求協助。

許多網友也指出這種行為十分不妥，「空服員的職責是提供乘客安全的搭乘體驗，以抓手、觸碰臀部的方式叫喚對方非常失禮，也沒有顧及他們的安全」、「抓手臂？這是性騷擾吧？」，也有從事餐飲業的網友表示遇過類似情況，「有些人會以觸碰肩膀、背部的方式叫店員，感覺真的很差」。

也有網友分析為何會有上述情況發生，「可能那位乘客很少搭飛機，比較不熟悉相關規矩？」、「會不會是因為空服員常常從身後咻一下就走過去了，對方一時緊張就用手抓住了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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乘客 搭飛機 日本 機艙 空服員

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