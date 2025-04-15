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韓國新規「禁日本止痛神藥入境」！違者沒收調查 網曝：還有這些可以買

聯合新聞網／ 綜合報導
日本止痛藥「EVE」。圖／讀者提供
日本止痛藥「EVE」。圖／讀者提供

日本「EVE」止痛藥是國人赴日旅遊時常購買的藥物，不過近日社群媒體出現「不要帶EVE止痛藥去韓國（南韓）」的警告，疑似自4月起，陸續韓國人遊日返國時，因購買EVE止痛藥遭機場海關沒收且留下違規紀錄，故有計畫赴韓旅遊者需特別注意。

綜合韓媒報導，由於1至2月抓到走私含麻醉成分的非法毒品的犯罪者人數大增，南韓關稅廳宣布對感冒藥、安眠藥、減肥藥等含麻醉成分的非法藥品進行嚴格取締，11日更宣布禁止「EVE止痛藥」入境。

「EVE」是日本SS製藥推出的止痛藥系列，因對頭痛、牙痛、經痛等效果顯著，常被遊客列為必買藥品之一，但由於其成分含有「Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿）」，因會直接作用於中樞神經，被南韓政府歸類為抗精神性藥物，具高度依賴性及成癮性，須受政府監管。

南韓關稅廳表示，如發現旅客購買並攜帶「EVE止痛藥」之類的「非法毒品」入境，海關會扣留（收繳），若攜帶量大，還可能依相關法律進行檢查與調查。

此訊息被熱心網友分享至threads後立刻引起討論，提醒國人赴韓時別帶「EVE」止痛藥以免觸法。事實上，Allylisopropylacetylurea在台灣也尚未核准使用，故「EVE」止痛藥未在台販售、也禁止私自販售，赴日自行購買也需注意勿超過單一藥品每人不得超過12瓶的限制。

有人也整理出日本止痛藥含有Allylisopropylacetylurea的品項，提醒如成分標有「アリルイソプロピルアセチル尿素」，即為禁止攜入韓國。不過，圖中一款「EVE Three Shot Premium雙重止痛藥」雖未含違禁成分Allylisopropylacetylurea，但建議遊客仍要謹慎考慮，難保韓國海關看到「EVE」便強制收繳。

日旅達人、前台大感染科醫師「林氏璧」過去也曾詳細分析各款「EVE止痛藥」不同點，當中也提到Allylisopropylacetylurea這項鎮靜成分，服用後切勿駕車或進行機械類操作，且日本也規定限15歲以上成人使用，不建議兒童與孕婦服用。此外，由於Allylisopropylacetylurea有造成血小板低下的風險，有相關疾病的人不建議服用。如因國外自行購買的藥物發生嚴重藥物不良反應，也無法在國內申請藥害救濟。

南韓 日本 毒品 海關 經痛 走私

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