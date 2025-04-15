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拜拜過的食物吃得出來？網友熱議「神祕味道」 連拜誰都分得出

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣民間信仰盛行，從每月初一十五到各大節慶，祭拜神明與祖先已成為許多家庭的日常。 示意圖／Ingimage
台灣民間信仰盛行，從每月初一十五到各大節慶，祭拜神明與祖先已成為許多家庭的日常。 示意圖／Ingimage

台灣民間信仰盛行，從每月初一十五到各大節慶，祭拜神明與祖先已成為許多家庭的日常。而祭拜後的供品該如何處理，也是不少人心中的疑問。大多數人並不忌諱吃下拜過的食物，但有名網友卻分享了不同的感受，表示自己能明顯吃出食物是否曾經祭拜過，甚至還能分辨「拜的是誰」，讓不少人驚呼「我也是！」引發熱烈討論。

這名網友在社群平台Threads上發文提問「有人跟我一樣吃得出食物拜過嗎？」他表示，經過祭拜的食物味道會變淡，感覺起來很明顯，沒想到釣出大批網友留言回應，許多人都表示深有同感，「真的會變淡」、「我也吃得出來」、「味道就是不一樣」、「也太厲害，靈性超高」。

更有趣的是，有網友透露自己能分辨出不同的「祭拜對象」所帶來的食物味道差異，分析祭拜神明、祖先或是中元節的「好兄弟」，食物味道都有微妙不同，「拜神明和拜眾生的味道真的不一樣，因為他們真的會來吃」、「中元普渡的味道最重，感覺特別明顯」、「七月的供品較明顯，比如乖乖變軟，單純拜神佛的沒異樣」、「應酬的時候，客戶說拜過神明的酒不會宿醉，也比較順口」。

有網友指出，身邊有家人享用祭拜過的食物會出現身體不適症狀，「我姐一吃拜過的東西就會想吐」、「我老公吃到拜過的水餃直接吐出來，我婆婆還驚訝他怎麼吃得出來」、「有同事就是這樣，還說輕則腹瀉，重則進加護」、「拜過好兄弟跟祖先熟食我會吐，神明的不會」、「普渡的聞起來會臭」。

然而也有網友直言自己是麻瓜，吃不出味道差異，「小時候吃拜拜過的零食餅乾吃得很開心，拜拜完後晚餐幾乎都是拜過的食物，但是完全吃不出來有什麼差別，因為我是大麻瓜嗎」、「突然覺得我們這種無感的也很幸福，什麼都能吃什麼都好吃」、「我猜是熟食在常溫下變質、受昆蟲或微生物污染，或者沾染線香、紙錢的懸浮微粒」。

有專家指出，若從科學的角度來解釋，拜拜時燒香、一氧化碳和高溫都是讓食物變壞的原因。除了燒香產生的乙烯和一氧化碳之外，常溫下最容易滋生細菌，在室溫甚至太陽照射的高溫下，只要10~20分鐘細菌就會倍增，更別說拜拜食物動輒就擺放一、兩個小時，上面的細菌量恐怕已經上百倍，「難怪容易鬧肚子」。

拜拜

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