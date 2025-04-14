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易碎又容易過期...客訂手工餅乾又否認 她感嘆：一定要收訂金

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友稱有位女客人來她店裡指定要買一款「手工餅乾」，幫忙訂購後又否認不是她訂的。示意圖／ingimage
一名女網友稱有位女客人來她店裡指定要買一款「手工餅乾」，幫忙訂購後又否認不是她訂的。示意圖／ingimage

「收訂金」的必要性是什麼呢？一名女網友發文，表示有位女客人來店裡指定要買一款「手工餅乾」，此款餅乾不僅易碎更容易過期，原PO幫忙訂購，但對方事後卻否認有下訂，她這才發現這位客人已經在另一間店買到了，如今餅乾放在店裡，讓原PO相當自責，也告誡自己，「領教到了收訂金的重要性」。

原PO在Dcard發文，透露3月底一位女客人來店裡，指定要一款「手工餅乾」，此餅乾在店裡沒有上架，需要額外訂購，很大、很重、易碎又不易保存，一次來就要12罐。她與客人在三確定下，才請老闆幫忙訂餅乾，對方還握著她的手說「謝謝」。

沒想到等餅乾到貨後，原PO打電話提醒客人要來取貨，對方卻直接「掛電話」，就算傳簡訊也不回應，之後表示自己沒有訂東西，最後才知道，原來這位客人已經在別間店買了，讓原PO非常傻眼，不知道如何向老闆解釋，非常自責。

原PO表示，朋友得知此事後表示可以幫忙買幾罐，未料到店裡又說「家裡出問題」，急忙離開了，原PO再度被「放鳥」。如今餅乾擺放在店內，不知道如何處理，兩次經歷讓她了解到「收訂金」的重要性。

此文一出，不少網友提出賣掉餅乾的方法，「放櫃檯，或是到全家社團PO文，這個最近在社團很紅，很快就能賣掉的」、「可以擺桌面，就對每個客人推銷一下，這個蠻熱門的，很多人愛吃」、「你們可以積極推銷客人賣掉」、「你們連鎖的嗎？不然跟其他店聯絡看看，說不定他們剛好有客人訂，可以幫忙賣一下」。

也有人批評此女客人的行為，「沒有先收錢就要有對方會放鳥的心理準備，世界上就是有這麼不要臉的人，妳只能自掏腰包幫忙付這筆費用了」、「一開始否認，後面才承認超噁心的，受不了這種人」、「不是只有妳遇過，我遇過有蠻多的，別放心上」、「這種客人真的很多，尤其在前面說『以為每一家店都會賣』這種話，更是可疑」。

消費 餅乾

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