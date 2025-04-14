遭求職者放鳥怒嗆「動用人脈封殺」挨轟 心理師刪文道歉：只是氣話

臨床心理師李介文日前在臉書透露，有求職者應徵助理，明明一開始說「隨時可以上班」，但在接到錄取通知後卻表示「還在等另一間的回覆」，讓李介文氣憤不已，甚至直言要「動用所有人脈封殺」，此舉引發輿論撻伐，被網友冠上「慣老闆」稱號。面對批評，李介文昨（13日）發文道歉，並坦承自己的發言真的非常不妥。

李介文當時發文表示：「面試了新助理，講得一副對我們的工作多喜歡多有熱忱。結果錄取他，打電話去叫他三天後就來上班。得到的回應是，『我還在等另一間面試的回覆耶，可以下周五再確定嗎？』」李介文認為自己被當成備胎，隨後給了兩小時考慮時間，未料對方未回覆便消失無蹤。他憤怒寫下：「以後就不要讓我遇到，我會動用我所有的人脈封殺你。」

該言論一出隨即引來網友批評，「應徵的人，貨比三家很日常，雇主自尊心這麼強大，也不遮掩一下，壞了心理師的形象」、「一個備胎下了封殺令被反殺的故事」，風波擴大後，李介文緊急刪文，並在13日深夜發文道歉。

他坦承貼文是一時情緒激動，強調：「動用人脈封殺你完全是氣話，我完全沒有公布任何有關這位應徵者的資訊，更沒有做封殺這件事情」。他也表示，會將此次事件作為自身專業反省的個案，並計劃在未來公開課程或演講中分享這段經驗。

李介文強調：「我不是一個完美的心理師，我會犯錯，會說錯話。我願意修正，願意學習，也願意坦承自己在失控時的醜態，也願意付出代價。」他承諾將在未來一周內撰文反思，並呼籲所有在社群平台擁有話語權的專業者「更應謹慎言行，尊重他人」。