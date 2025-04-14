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疾呼「最近別去韓國」！他曝台人遭砸酒瓶 路人大叔刻意撞肩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露和家人在韓國旅遊險遭當地人攻擊。 示意圖／ingimage
一名網友透露和家人在韓國旅遊險遭當地人攻擊。 示意圖／ingimage

韓國是台人最喜歡旅遊的國家之一，一名網友卻在Dcard示警，建議大家最近先不要去韓國。他表示近日攜長輩到韓國發現他們對中國大陸遊客惡意非常大，言語、肢體上都極不友善，因此提醒台灣人到當地一定要有戒心，或是直接換個國家旅遊。

原PO表示自己很常出國旅行，前陣子帶長輩去首爾賞櫻，第一晚回飯店時媽媽就被韓國大叔刻意撞肩，他不滿道明明媽媽已經讓路對方還特意轉過來撞她，還好自己擋在後面沒有讓老人家跌倒受傷。因為第一天就受到很大的驚嚇，後面幾天只能自己和妹妹一人在前一人在後行動，把長輩夾在中間保護安全。

最後一天到仁川機場，一位韓國大叔突然衝向妹妹用非常挑釁不禮貌的口吻問「中國人？中國人？」，一副準備打架的模樣，嚇得他大喊「Taiwanese」，對方才離開。後來發現大叔是一群人在觀察路人，看起來要找中國人麻煩。他補充上週才也有台灣人在弘大被韓國人拿酒瓶惡意砸頭，疑似是把台灣人認成中國人，因此呼籲大家去韓國要注意安全，自己則不會再前往，寧願存錢去日本。

貼文下方引起不少網友共鳴，「之前去香港迪士尼，韓國人也是亂撞一通」、「韓國蠻多華僑的，一直受歧視」、「韓國人真的沒有像想像中這麼有水準，很多都是影視娛樂營造的假象」、「之前去日本都是被韓國人撞」、「韓國最近仇中情緒很嚴重，有一群團體很偏激」、「去日本泰國玩也遇到韓國人推撞插隊，對韓國人印象很不好」。

但有人認為韓國並不是特例，「日本只是很會表面，他們超討厭觀光客」、「日本也有喔，隨機亂撞人」、「很多國家幾乎都排外」。也有人分享自己在韓國良好的旅遊經驗，「我前年去韓國體驗很好，只要看起來找不到路都會有人過來幫忙」、「去年去了釜山，今年去了首爾是都沒有遇到這些問題」、「在韓國時，也受到韓國人的幫助，覺得韓國人也很親切」。

出國旅遊 南韓 觀光客

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