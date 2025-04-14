怎不是豆漿？他驚訝台中豆花加「糖水」 內行秒猜中居住縣市

「豆花」該加豆漿還是糖水呢？一名男網友發文，稱和家人去台中遊玩，品嘗一間豆花店時，赫然發現豆花中加的是「糖水」而不是豆漿，讓他感到有些奇怪。對此，有網友猜測原PO是嘉義人，因為嘉義的豆花都是加豆漿，而不是糖水。

一名男網友在Dcard發文，表示他近日跟家人去台中遊玩，偶然遇過一間豆花店，進去店裡品嘗，當老闆端上豆花後，他赫然發現豆花中加的是「糖水」而不是豆漿，詢問老闆，對方還理所當然地表示「哪有豆漿」，讓他感到很奇怪，最後一家人把豆花吃完，剩下糖水沒喝完。

此文一出，有網友猜測原PO是習慣吃豆漿豆花的「嘉義人」，「你是嘉義人嗎？我遇到好幾個只吃過豆漿豆花的人都是嘉義人」、「這一看就知道是嘉義人，我彰化人但我媽嘉義人，所以兩種豆花都吃過，自己私心是更愛豆漿豆花一點點」、「你一定是嘉義人，嘉義以外沒說加什麼都是加糖水」。

也有網友分享豆花加糖水的縣市，「彰化也是糖水」、「台北跟高雄也是加糖水，我正宗南部人（恆春半島），我們也是糖水」、「寧夏和淡水知名豆花都是糖水，雙北人從來沒看過加豆漿」、「我宜蘭人，在台北、新北、桃園買的豆花都是加糖水的」。

也有網友推薦豆花的其他口味，「我都加牛奶」、「從小只吃加糖跟薑的」、「豆花不是應該加綠豆湯嗎」、「豆花要加薑汁」、「我習慣加五種料，紅豆綠豆大紅豆小粉圓Q圓」。