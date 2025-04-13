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出國注意！網揭1詐騙手法「假搭訕真騙財」：千萬別拿錢出來

聯合新聞網／ 綜合報導
國外常見的詐騙手法，通常會以「好奇紙鈔模樣、幣值」為由，在不知不覺中將錢財順走。示意圖／ingimage
國外常見的詐騙手法，通常會以「好奇紙鈔模樣、幣值」為由，在不知不覺中將錢財順走。示意圖／ingimage

機票獵人「蓋瑞哥」近期和友人赴泰國參加潑水節系列活動，等紅綠燈時被一對中東夫婦搭訕，對方稱好奇想了解台幣的模樣，試圖引導他們將紙鈔拿出來，機警的他見狀馬上藉機機離開，事後才和友人解釋，這是一種國外常見的詐騙手法，提醒民眾務必要多加留意。

蓋瑞哥日前在臉書粉專發文，表示自己在泰國等紅綠燈時，突然有對中東夫婦前來搭訕，對方聲稱來自杜拜，曾經到過台灣旅遊，覺得台灣很美，因此好奇台幣的模樣，試圖引導他和友人將錢包中的紙鈔拿出。

機警的蓋瑞哥見狀，立即用台語告訴友人：「不要拿錢出來給他看」，並趁著燈號轉為綠燈，趕緊將朋友帶離現場。見那對夫婦沒有跟上後，他才拿出新聞畫面向友人解釋，這是一種新型的詐騙方式。

蓋瑞哥提到，這種國外常見的詐騙手法，對方通常都會以上前攀談做開場，待受害者降低戒心後，再以「好奇紙鈔模樣、幣值」為由，一步步深入攀談，並在不知不覺中將鈔票順走。

他也提醒民眾，出國旅遊一定要多加注意，「不會有陌生人第一次見面就掏錢給你看，而且他都來過台灣了，怎麼會不知道台灣的錢長什麼樣子？」

貼文曝光後，網友們驚訝回應，「學到了！」、「幸好A先生是跟你一起去」、「看來去曼谷要帶幾張玩具紙鈔了」、「沒想到從土耳其、歐洲、杜拜等國，詐騙已經跑到泰國了（好擔心以後會台灣發生）」、「這是老招了，十幾年前就有人在用，原來現在還有用」。

台幣 泰國 潑水節 詐騙 詐騙集團

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