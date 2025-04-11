大白菜什麼情況不能吃？菜販揭「學派之爭」 1情況連40年老手都會誤判

大白菜是台灣家庭常見菜餚，不過其葉面上常見的黑點點，常讓消費者產生疑慮。有菜販表示，近來愈來愈多消費者質疑葉子上有黑點點「是不是壞掉了？還能吃嗎？」，其實不僅可以吃，其背後還有一場「菜葉學派之爭」！

菜販廖炯程日前在臉書發文提到，有愈來愈多消費者在挑選大白菜時，對葉面黑點感到困惑，有些還會質疑這些大白菜是否已經壞掉，能否安心食用。對此，他總是回應「可以吃，放心吃，大膽吃」。

他解釋，關於大白菜黑點的成因，有兩大說法：日港派（國際路線）認為，這些黑點是由於大白菜過於肥美，細胞壁被撐破後，葉片裡的「多酚類」氧化形成的，就像蘋果切開後會變黑一樣。

台灣農委會則認為是「黑點病」（也稱「芝麻病），認為與品種、土壤、施肥或儲存方式等因素有關，但不影響品質和食用安全。

廖炯程作為一位有多年經驗的菜販，他認為這些黑點並非因氧化引起，而是從田地採摘時就已經存在的特徵。因為他在凌晨收貨時就能看到葉面上已有的黑點，而非運到市場後還會逐漸變黑。

他也提醒消費者，在選購大白菜時更應留意是否有「黑心」的情況，即內部已經因受損而腐敗的情況，這種「黑心」的大白菜才是真正不能食用的，這種損壞方式從外觀難以辨認，連賣菜40年的老手都會誤判。

因此，如果在市場看到商家在白菜屁股劃一刀、或是對切展示的大白菜，這並非是有瑕疵，反而是表示菜販已先檢查過內心，「是一種負責任的表現」。