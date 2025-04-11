快訊

台股延續漲勢！上漲528點終場收19,528點 台積電收889元

老闆集體哭哭！Google地圖出手管制「5星好評換贈品」 增1功能助網友檢舉

關稅戰來襲綠委卻被綁在立院 不滿柯建銘勢力暗潮洶湧

聽新聞
0:00 / 0:00

從松機飛澎湖…她驚訝起降都「禁止攝影」 網曝原因：是要塞堡壘

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇為何松山機場起降不能攝影。 聯合報系資料照
一名女網友好奇為何松山機場起降不能攝影。 聯合報系資料照

搭乘飛機需把手機轉飛航模式確保飛行安全，很多人都知道，但你知道不是所有機場都允許拍照嗎？許多旅客喜歡用相機記錄沿途風光，一名女網友在Dcard發文驚呼，原來台北的松山機場不能隨意拍照，不論是起飛或降落都被禁止，貼文曝光後網友解釋原因：「松山是軍民合用機場的關係」。

原PO以「第一次知道台灣機場在飛機上不能拍照」為題表示，這次旅行選擇從座落台北市區的松山機場出發，第一次飛往澎湖，上飛機後卻發現不能拍照，要等到升空才可以，降落也是，好奇詢問廣大網友原因。

對此不少網友回覆「澎湖機場為軍民合用機場，未經許可不得測量、攝錄影、描繪及用望遠鏡觀察」、「世界各國軍民兩用機場都有規定不能拍照」、「軍民兩用機場，廣播不是都有說」、「小時候去清泉崗搭飛機就被科普了！軍民兩用的都這樣」、「我也是飛澎湖才知道不能拍照，好像是機上的廣播說的」。

也有網友提醒大家除了松山機場外，還有澎湖馬公、台中清泉崗、台南、嘉義、花蓮等等，都有「軍民合用機場管制區內不得攝影」的規定。根據我國《要塞堡壘地帶法》，軍用飛機場稱為「要塞堡壘」，要塞堡壘及其周圍之必要區域（含水域），稱為「要塞堡壘地帶」；第4條、第5條規定「非受有國防部之特別命令，不得為測量、攝影、描繪、記述及其他關於軍事上之偵察事項」。

國防部 松山機場 澎湖

延伸閱讀

挑對顏色減肥更輕鬆！醫曝4種「天然色素」：讓身體自行燃脂

上班8小時都沒對話！她受不了公司太安靜 社恐人羨慕：天堂

川普關稅政策攪翻全球！他納悶台灣人這回沒搶物資 網苦笑：搞錯對象

女生皮膚白才搶手？妹子求美白秘訣 眾人搖頭：2條件更重要

相關新聞

大白菜什麼情況不能吃？菜販揭「學派之爭」 1情況連40年老手都會誤判

大白菜是台灣家庭常見菜餚，不過其葉面上常見的黑點點，常讓消費者產生疑慮。有菜販表示，近來愈來愈多消費者質疑葉子上有黑點點「是不是壞掉了？還能吃嗎？」，其實不僅可以吃，其背後還有一場「菜葉學派之爭」！

從松機飛澎湖…她驚訝起降都「禁止攝影」 網曝原因：是要塞堡壘

搭乘飛機需轉飛航模式確保飛行安全，不過許多旅客喜歡用相機記錄沿途風光，一名女網友在Dcard發文驚呼，原來台北的松山機場不能隨意拍照，不論是起飛或是降落都被禁止，貼文曝光網友解釋「松山是軍民合用機場的關係」。

朋友還是工具人？她慘淪司機還遭情勒 網嘆：根本稱不上友情

你是否也曾有過這樣的朋友？平常相處融洽、看似交情不錯，但每次主動聯絡時，卻總是有事相求，次數多了，讓人漸漸有種「被利用」...

帶位自有道理？服務生哀求顧客別換座位 苦主揭衰事：這感覺知道嗎

不喜歡服務生安排的座位？不少人有聚餐需求或是懶得在家煮飯會選擇到餐廳用餐。一名網友在Threads哀求，希望大家在外用餐時尊重服務生的帶位安排...

女股票分析師私訊人夫暗示「喜歡吃香腸」 妻氣炸網笑：假的

夫妻之間相處，若有第三者介入，可能會讓雙方感情生變。日前有位女網友表示，一名女性股票分析師，每天晚上都跟她老公討論股市，還發性暗示貼文，問女網友的老公「左邊的香腸比較香，你是喜歡吃哪種呢？」對此，許多網友笑稱「這是詐騙吧」。

網購電器要注意！他用2個月燒到「插頭變形」 嘆：不知該找誰

用插頭要小心，若耗電電流過大，可能會導致電器受損，或者有安全疑慮。日前有位網友表示，他在網路買了一個電暖器，結果不到2個月，電暖器就燒掉，插頭也整個變形。對此，有網友回應「用中國大陸的電器，一定要拉一條專線加上專用插座，很多沒有用專線容易燒起來」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。