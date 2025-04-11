從松機飛澎湖…她驚訝起降都「禁止攝影」 網曝原因：是要塞堡壘

搭乘飛機需把手機轉飛航模式確保飛行安全，很多人都知道，但你知道不是所有機場都允許拍照嗎？許多旅客喜歡用相機記錄沿途風光，一名女網友在Dcard發文驚呼，原來台北的松山機場不能隨意拍照，不論是起飛或降落都被禁止，貼文曝光後網友解釋原因：「松山是軍民合用機場的關係」。

原PO以「第一次知道台灣機場在飛機上不能拍照」為題表示，這次旅行選擇從座落台北市區的松山機場出發，第一次飛往澎湖，上飛機後卻發現不能拍照，要等到升空才可以，降落也是，好奇詢問廣大網友原因。

對此不少網友回覆「澎湖機場為軍民合用機場，未經許可不得測量、攝錄影、描繪及用望遠鏡觀察」、「世界各國軍民兩用機場都有規定不能拍照」、「軍民兩用機場，廣播不是都有說」、「小時候去清泉崗搭飛機就被科普了！軍民兩用的都這樣」、「我也是飛澎湖才知道不能拍照，好像是機上的廣播說的」。

也有網友提醒大家除了松山機場外，還有澎湖馬公、台中清泉崗、台南、嘉義、花蓮等等，都有「軍民合用機場管制區內不得攝影」的規定。根據我國《要塞堡壘地帶法》，軍用飛機場稱為「要塞堡壘」，要塞堡壘及其周圍之必要區域（含水域），稱為「要塞堡壘地帶」；第4條、第5條規定「非受有國防部之特別命令，不得為測量、攝影、描繪、記述及其他關於軍事上之偵察事項」。