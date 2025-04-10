朋友還是工具人？她慘淪司機還遭情勒 網嘆：根本稱不上友情

你是否也曾有過這樣的朋友？平常相處融洽、看似交情不錯，但每次主動聯絡時，卻總是有事相求，次數多了，讓人漸漸有種「被利用」的不適感。就有網友在社群平台上分享自己被當工具人的切身經歷，貼文曝光後，網友紛紛站出來替她申冤。

一名網友在Dcard上發文分享，這位朋友因沒有駕照，經常請原PO騎車或開車接送，且從來不曾主動分擔油資，近期為了出門購物，還要求原PO臨時更改與他人的約定。

原PO無奈表示，那位朋友平時常用情緒勒索試圖讓她答應要求，這次甚至以「男友狗」一詞暗指她重色輕友。一旦原PO表達拒絕或感到為難，對方便可能冷處理、消失數日，讓她倍感壓力。

貼文對話曝光後，網友紛紛站出來替她抱屈，怒批「這種人根本不是朋友」，「沒有公主命但有公主病，是要別人整天繞著她轉嗎？」、「對她來說妳只是司機」、「有求於人還態度這麼差，她才沒拿你當朋友」、「是拿妳當僕人，呼之即來揮之即去的那種」。

也有不少網友鼓勵原PO勇敢劃清界線，「下次直接送她去報名考駕照」、「有大眾運輸不會自己去喔？」、「這種人還破什麼冰？直接封鎖才是上策」。甚至有人直言，「朋友不是用來情緒勒索的，這種人一旦寵了，就會變本加厲」。

面對這類「假朋友、真工具」的關係，許多網友也提醒，友情應該是相互體諒與尊重，不該只是一方無止境地付出與忍讓。當對方只把妳當「理所當然」，甚至連基本尊重都沒有時，也許就該好好思考，這段關係是否還值得繼續。