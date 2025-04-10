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帶位自有道理？服務生哀求顧客別換座位 苦主揭衰事：這感覺知道嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友苦求大家在外用餐時不要擅自更改座位。示意圖／ingimage
一名網友苦求大家在外用餐時不要擅自更改座位。示意圖／ingimage

不喜歡服務生安排的座位？不少人有聚餐需求或是懶得在家煮飯會選擇到餐廳用餐。一名網友在Threads哀求，希望大家在外用餐時尊重服務生的帶位安排，建議大家在提出換位需求時，如果看到服務生面露難色「就拜託放過他」，貼文發布後引發網友熱議。

原PO無奈解釋，遇到會帶位的店，安排的位置一定有考量，如果提出要換位置對方皺了一下眉頭，就是不方便，忍不住哀號「今天是來吃飯的不是來看房子選方位的」。

另外，原PO補充其他令人覺得麻煩的情況，除了2個人偏偏要坐3至4人座、結帳時消費金額卻不到500元，還有店家已經開始打掃、用餐時間只剩半個小時，卻硬要指定已經在整理的座位。

貼文曝光引發許多同行共鳴，「最扯的是五、六組客人在10分鐘內一直換位子，不知道是不是在玩大風吹」、「真的，位子挑到我都以為他們要住在這」、「還有東西吃完，盤子不會請我們收，是直接放在旁邊空桌上」；此外，有鄉民表示曾遇過硬要挑還沒整理座位的客人，「然後一直催促你收桌的真的會原地爆炸」。

不過也有不少苦主抱怨，「我是覺得如果很空就不用刻意把客人都排在一起」、「看來你是沒被帶過糟糕位置的經驗」、「會要求換位子的情況是，那個位置會讓冷氣出風口對著頭一直吹」、「可是有時候被帶到的座位，很奇怪怎麼辦」；還有人哀嘆自己和另一組顧客同樣人數，對方卻有舒適小包廂、自己則坐在廁所門口，「結帳金額我們還是他們的2倍多這感覺知道嗎」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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