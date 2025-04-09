女股票分析師私訊人夫暗示「喜歡吃香腸」 妻氣炸網笑：假的

夫妻之間相處，若有第三者介入，可能會讓雙方感情生變。日前有位女網友表示，一名女性股票分析師，每天晚上都跟她老公討論股市，還發性暗示貼文，問女網友的老公「左邊的香腸比較香，你是喜歡吃哪種呢？」對此，許多網友笑稱「這是詐騙吧」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」，貼出她老公跟股票分析師的對話，只見一位女性股票分析師表示「我們年後群組推薦的優質股整體獲利136%，不知道你有關注嗎？」隨後對方又貼出兩張照片，左邊是包裝好的長條香腸，右邊是散狀香腸，然後問原PO老公說，「哈哈，都是肉，為什麼左邊的吃著就感覺比較香呢？你比較喜歡吃哪一種呢？」

原PO表示，「我不太懂耶，為什麼股票分析師要跟有婦之夫，每天晚上討論股市，還要發性暗示的言論跟照片給人夫？妳愛吃香腸不會自己去買嗎？」有網友吐槽，「吃香腸叫暗示？全台灣很多人吃香腸耶！」、「假裝分析股票，實則兜售香腸吧？」

不過多數人認為這應該是詐騙，「這種的套路先對你每天噓寒問暖，每天跟你分享日常，然後推薦你哪幾支股不錯可投資，當你放鬆戒心拿錢出來買，會先給你嚐點甜頭讓你先小賺，等到大家都一起投資、錢丟了下去，就準備收網，群組翻車了，你的錢就有去無回，群裡大多是詐騙的人」、「怎麼看都是詐騙」、「掛羊頭賣狗肉」。事後被盜照片的女苦主也出面喊，「這是詐騙喔！這是盜照片，盜用的是我的照片，我也不叫某某某，我是無辜的」。