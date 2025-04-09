網購電器要注意！他用2個月燒到「插頭變形」 嘆：不知該找誰

用插頭要小心，若耗電電流過大，可能會導致電器受損，或者有安全疑慮。日前有位網友表示，他在網路買了一台電暖器，結果不到2個月，電暖器就燒掉，插頭也整個變形。對此，有網友回應，「用中國大陸的電器，一定要拉一條專線加上專用插座，很多沒有用專線容易燒起來」。

一名網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，他在蝦皮買了一台千元的電暖器，結果使用不到2個月，突然聞到燒焦味，差點把他家燒起來。他說使用的插座已經插過好幾台電暖器，之前都沒有發生過問題，而另一個使用的家電是除濕機，不過除濕機跟電暖器沒有同時使用，原PO無奈表示，「一早問賣家，賣家直接封鎖我，讓我不知道該找誰」。

對此，有內行人表示，「我是專業水電師傅，耗電電流過大、線徑太小都是主因，會導致插頭過熱」、「用中國大陸的電器一定要拉一條5.5平方專線+專用插座，我處理太多不拉專線就直接用的人，然後跳電不停，不然就燒起來了」、「插座換線沒換，如果又比2.0公釐線小，拿來使用高功率的電器，不燒很難」、「你家線路老舊，不能承受大功率電器吧」、「你這插頭就是電流太大，導致插座變形啊」。

還有網友建議他客訴，「很多廠商都這樣給你拖過七天鑑賞期，直接申訴吧，不要等時間太久會更難處理」、「中國大陸產品，要什麼保固？」、「建議投訴消管會」、「投訴蝦皮，會封帳的喔」。《聯合新聞網》先前也有報導，台電提醒民眾「長期不用插頭時記得拔掉，可以省電又安全」。