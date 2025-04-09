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韓國食物亞洲最難吃？他批辣醬串全場太單調 超主觀美食排名網友戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
韓式料理示意圖。圖／ingimage
韓式料理示意圖。圖／ingimage

每個人對於美食的理解都不同，什麼食物是「好吃的」是一件很主觀的事。近日有網友發文，表示他認為韓國的食物全亞洲最難吃，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文，表示他認為全世界只有亞洲的食物是好吃的，而其中台灣的食物排名第一，韓國的食物則是「全靠韓劇吹的」。

在他心中的亞洲美食排名，依序是台灣第一，泰國第二、日本第三、中國第四，其餘東南亞國家排第五，韓國則在最後。且他強調「前三名跟後三名之間是個相距遙遠的斷層」。

原PO認為，韓式食物的特點只有辣而已，特別強調韓式辣醬，相當單調，炸物的口感也不如日本天婦羅。

而日本與韓國在一些食物的概念上類似，如大醬、味噌，兩國都在食物調味上有一個傾向，韓國就是辣醬大醬，日本就是釀造的各式東西，比如醬油醬燒，各式醃漬物。原PO認為兩國都對某種味道特別執著，但日本比韓國多了一些變化去調配。

中國則因現代的影響，使得各地的食物有同質化的趨勢，「不然原本古老的菜色其實可以排到很前面」。

東南亞食物的優點就是在味覺的調配上有創造性，而泰國更是各國的集大成者。

而台灣的食物，原PO認為優勢就在於具有包容性，有廣泛吸取各地的優點。

原PO的文章掀起了網友的爭論，有不少人認為原PO的評定太絕對，韓國的食物還是很好吃的，「我不吃辣，但還是很愛韓式，我都吃不辣的，韓式豬腳、血腸湯、人蔘雞湯、水餃、豬肉湯飯、蕎麥麵」、「韓國辣醬、大醬確實運用在很多地方，但他們也有很多不辣但好吃的料理」。

也有人同意韓式料理的味道確實相對單一，「我覺得韓國菜是喜歡的人會很喜歡、討厭的人就很討厭，味道確實比較單一沒錯（鹹、甜、辣為主）」、「我也同意欸…韓式真的就是什麼韓式拌麵醬、拌飯醬堆出來的東西，有夠膩口」、「在韓學生認同，韓國食物辣醬串全場是真」。

而對於其他國家的排名，網友也很有意見，「論豐富中國第一，論特色中國還是第一，中日韓泰都風格明顯，一吃就知道是哪國，但中國還是贏在特色多」、「台灣本土基本很難離開小吃，真正能登上大雅之堂的料理沒多少」、「越南菜居然沒有上榜，越南菜很好吃的說」、「亞洲國家我覺得最好吃的是日本」。

Dcard 南韓 料理 日本 東南亞 泰國 美食

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