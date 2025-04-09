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「髮」外之地？美髮產業超賺卻免開發票 前稅務員曝辛酸內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發現，一些生意很大的髮廊也不用開發票，讓他相當不解。示意圖／Ingimage
近日有網友發現，一些生意很大的髮廊也不用開發票，讓他相當不解。示意圖／Ingimage

大部分店家都會主動開發票，除非是一些財政部規定能免開發票的「小規模營業人」。近日卻有網友發現，一些生意很大的髮廊也不用開發票，讓他相當不解。

一名網友在Dcard發文，表示自己剪完頭髮突然心血來潮，問美髮師能不能開統一發票，對方卻回答「我們這不用開啦～」，讓原PO有些不解。

根據原PO的觀察，現在許多髮廊的裝潢都比咖啡廳還高級，洗剪護一次1500元、燙髮動輒4000元起跳，還有不少分店，似乎已經脫離「小規模營業人」的範疇了。

原PO認為財政部當時設立這項規定，是為了減輕小本經營的美髮師的負擔，如今不少髮廊已成為「高端連鎖事業」，似乎不適用免開發票這項「人情寬容」了。

現在政府天天喊財政吃緊，卻放任這個高現金收入、高消費單價的產業不開發票，讓原PO難以理解，「我買一杯手搖飲都有發票，美髮產業是不是也該被認真檢視一下了？」

原PO也有打電話去國稅局反映，但得到的答案卻是沒開發票是正常的，除非修法。

有許多網友也對美髮產業免開發票的現象表示不滿，「現在連熱門的小吃店都要開發票了，高單價的美髮也應該要開發票」、「美髮都收現金吧，賺到爛，一個月燙五顆頭就能生活了」、「我覺得所有美容類行業，超出法規營業額的就是該開發票」。

也有網友認為，就算課稅業者也會將成本轉移到消費者身上，「不過就怕美髮業繳稅後會把稅加諸給消費者」、「洗剪護一次1500，真開發票下去，你下次看就2500了」。

也有曾擔任稅務員的網友分享，有些店光是打電話去溝通使用發票就會被「砲到開花」，若是請議員跟立委協助，店家就會裝可憐，說他們不知民間疾苦，再加上人力不足，要處理逃漏稅的店家真的很難。

Dcard 消費者 統一發票 繳稅 逃漏稅 髮廊

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