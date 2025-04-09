商店街全拉下鐵門！新北知名風景區一片蕭條 在地人嘆：只能停損

一名網友近日在臉書社團「我是新店人」中發出一張景象蕭條的照片，位於新北市新店區的碧潭風景區商店街，一整排鐵門拉下招租，他大嘆：「新店碧潭這裡的商店街，店家都沒有了」。網友對此點出在多項人為及環境因素的情況下，造就了商店街難以生存的窘境。

網友紛紛熱議，不少人都發現碧潭風景區的商店街紛紛關店並非一日、兩日的事了，雖然重新招商，但因此地人潮不多，攤商似乎也不再感興趣。在地網友指出，商店街因為經常被檢舉，「搬走的搬走，現在也沒多少商家了」，包括附近的攤商也時常遭到取締，「整個新店路邊的攤位通通被取締光了，想吃什麼傳統的東西，通通都沒了，懂嗎？」再則也因為店面租金高，都讓商家感到難以生存，而選擇關店停損。

有人還指出，在碧潭商店街附近，約十分鐘左右車程的距離就有裕隆城，「人潮都被裕隆城吸走了，選擇多又有冷氣」，讓人直呼在旁有勁敵之下，似乎已無法再吸引客人上門。

不少人也認為，會到碧潭商店街散步的通常都是附近的居民，並不會到這些店家消費。也有人指出當地的餐廳有些設有戶外區，但夏熱冬冷，「真的沒辦法坐在那吃飯」。