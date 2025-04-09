觀察出台灣十大怪象 俄女超不解：女生頭上掛的捲子是什麼？

YouTube頻道「不要鬧工作室」訪問一名俄羅斯女記者伊琳娜（Irina）對台灣的印象。由於伊琳娜是首次來台，對於台灣許多生活現象都產生文化衝擊，尤其在影片末尾，她提及台灣女大生在上課時頭上會捲著一樣東西，讓她不禁想問：「那到底是什麼？」也對女大生輕鬆的穿著十分印象深刻。

該影片標題為「俄國小記者偷偷來民主台灣觀察，卻發現各種怪怪現象」，伊琳娜指出的台灣十大「怪現象」包括：

1.由於俄羅斯有反同法，對於台灣出現同志遊行感到相當新奇。

2.台灣像是音樂城，舉凡公車、捷運、垃圾車都有各自的音樂和聲音，在莫斯科的話，這些地點或場所就比較安靜。

3.莫斯科街頭的垃圾桶比較多，也比較好找，在台北逛街則經常必須用包包暫時充當垃圾桶。

4.台灣的寵物狗會坐娃娃車，在俄國的狗則必須自己走。

5.台灣人會把飲料放在飲料套裡，伊琳娜則表示，在俄國從來沒看過這種東西。

6.台灣人習慣排隊讓她覺得奇特，因為在俄羅斯的捷運不會劃線要民眾排隊。搭機時也是不管區域或順序，就一群人往前衝，在飛機還沒降落、安全帶信號燈還沒熄滅時，俄國人已經站起來拿行李了。覺得台灣排隊「怪怪的但很好」。

7.台灣外食機率高，俄羅斯比較傾向在家吃飯。

8.即使俄羅斯人不怕冷，但台灣是可以很冷的。對於攝氏10度左右的氣溫，台灣人可以穿著托鞋出門，讓她覺得「很扯」，因為在這樣的天氣，伊琳娜至少會穿著高跟鞋出門。

9.台灣女大生會穿著輕鬆地去上課，俄羅斯女生則傾向盛裝打扮參加派對。

10.不少台灣女生頭髮前面會掛一個捲子就出門，讓她直呼：「那到底是什麼？」

由於伊琳娜似乎是以播報新聞的方式嚴肅面對鏡頭，影片末尾，在主持人的提問下，她終於露出笑容，也暗示自己與秀出的派對俄國女孩均是單身，藉此幽觀眾一默。