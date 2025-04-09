IG美食推薦能信嗎？她吃烤肉「踩到雷」 眾苦主點出落差關鍵

眾多美食推薦中，要如何才能避免踩到「地雷」呢？一名女網友發文，稱她看到了IG美食推薦的影片，去嘗試了一間韓式烤肉，評論說好吃且平價，但實際吃過才知道不僅價格昂貴，服務還不好，吃得很不開心。對此，有網友建議還是要「搜尋店家看評論」比較客觀。

一名女網友在Dcard發文，表示IG上有許多推薦餐廳、美食和景點的影片，她近期就看到了一間韓式烤肉的推薦影片，評論都說「好吃且平價」，於是她帶著室友去嘗試。

原PO表示，進去餐廳坐的是吧台位置，烤肉盤要伸直手才碰到，並且竟然不能自己控制火源，左右兩桌都有店員幫忙烤，或是教導如何烤肉，他們卻沒人服務，店員還不斷關她們的火，導致他們烤的豬肉沒熟，顏色都還是「粉色」的，且價格十分昂貴，吃得很不開心，忍不住抱怨：「IG上的美食推薦者不心虛嗎？」

此文一出，不少網友建議「搜尋店家看評論」較為準確，「搜尋店家看評論比較客觀，不要只因為IG上推薦就貿然嘗試」、「我自己會多方看IG、Google評論，東西好不好吃，便不便宜本來就是主觀意見，一定是自己試過」。

也有網友猜測那些店家、美食推薦者的思考邏輯，「還有一個可能就是，如果是業配的話，店家當然會想要展現最好的一面，所以可能會跟我們去吃的感受上有落差」、「那些美食推薦者是拿錢幫人業配，就像是拍廣告那樣，不會心虛的」。

也有網友分享「踩到雷」的經驗，「貼文都寫平價美食結果查菜單3、400元，看來我只吃得起廉價美食，好幾次探店結果都踩雷」、「影片裡面打平價料理、奢華海鮮自由，結果翻下面留言要點那個分量，價格起碼破萬」。