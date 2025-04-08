50元便當回不去了 他愣：店家每隔幾個月就調漲

現在物價上漲，令許多上班族有感「吃不消」。日前有位網友表示，他記得10幾年前，便當一個賣50至60元，但最近幾年不知道怎麼回事，突然漲價頻率變好高，讓他十分疑惑。對此，網友回應「現在就是通膨啊，最近電價凍漲，一堆早餐店還不是自動漲價？」

一名網友PTT發文表示，還記得10幾年前，便當一個賣50至60元，每1到2年調漲5元，但最近幾年，幾乎每隔幾個月就會看到店家公告寫「因為某某成本上漲，故配合調漲幾元」，讓原PO疑惑表示「到底怎麼回事？」

對此，有網友認同喊「買豬肉很有感」、「現在房價、股價、工資、電費都漲」、「因為錢一直變薄了」、「現在都在逼人民自己煮啊，昨天看到一包青菜15元，好市多的腿排一片18元」、「現在電價宣布凍漲，結果一堆早餐店還不是自動漲價？」、「現在最快感覺每兩周就漲價一次」；不過也有網友認為「薪水有漲啊」、「房價暴漲以前，買賣房子也沒現在好賺吧？」

美國總統川普突發布「對等關稅政策」震撼全球，台股昨日重挫，今（8）日又綠油油一片，加權指數收報18,459.95點，暴跌772.4點，跌幅達4.02%。根據《聯合新聞網》報導，中國信託投信建議投資人留意三大類抗通膨標的，包括短債、金融債、金融股ETF，現階段應該以「抗通膨與防守當前的核心投資策略」，可以轉向抗通膨資產來分散風險，像是增持公共事業、醫療保健、必須消費品抗周期行業。