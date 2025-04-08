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大叔搭捷運放送「股票分析影片」妙齡女悠悠吐這句 視網膜忍不住比讚

聯合新聞網／ 綜合報導
視網膜在臉書分享，自己坐捷運時，看到一名男子在看股票分析影片，結果一個年輕妹妹說了一句話，讓他當場對著她比個讚。示意圖，聯合報系資料照
視網膜在臉書分享，自己坐捷運時，看到一名男子在看股票分析影片，結果一個年輕妹妹說了一句話，讓他當場對著她比個讚。示意圖，聯合報系資料照

台股今（8）日續開低盤，不少股民紛紛哀號要睡公園。對此，網紅視網膜在臉書分享，自己坐捷運時，看到一名男子在看股票分析影片，結果一個年輕妹妹說了一句話，讓他當場對著她比個讚。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

視網膜在臉書表示，自己搭捷運時，看到有個叔叔用手機大聲播放股票分析影片，結果旁邊一個年輕妹妹直接跟他說「所有人都知道跌很慘，不用播出來給大家聽」，讓他當場就對她比了個讚！

貼文一出後，多數網友都表示「好帥喔」、「我也想給妹妹比個讚」、「所有乘客都感謝這位年輕妹妹」、「坐高鐵一堆人講電話也超大聲，巴不得大家都知道他生意做很大」、「老人家都喜歡擴音」、「我會在他旁邊放佛經超渡他」、「要是我，我會跟他說還會跌」。

證交所表示，台股今下跌772.40點，收在18459.95點，跌幅4.02%，台積電下跌32元，收在816元。

台股 捷運 視網膜

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