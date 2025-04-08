超丟臉！台女為拍照狂搖櫻花樹 日本民眾氣炸制止

日本、韓國適逢櫻花季，不少台灣人都紛紛出國賞櫻。對此，一名網友分享，在日本看到一名台灣遊客，為了拍到櫻花飄落的畫面，竟在櫻花樹下大力搖晃樹枝，連日本民眾都不滿上前制止。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在日本奈良東大寺，發現一名戴墨鏡的台灣遊客，為了要拍到櫻花飄落的照片，在櫻花樹下大力搖晃樹枝，連小朋友都在拍打櫻花樹，最後被日本民眾上前制止，才停止行為。

這名網友進一步說明，遠遠的就看到她在搖晃樹枝，「一直搖、一直搖，櫻花都被妳搖掉了，別人要看什麼？」，呼籲大家務必保持公德心，當個有素質的觀光客。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「有夠沒素質」、「是台灣人更要撻伐，超沒水準」、「好生氣！為何要破壞台灣形象？」、「才從日本回來，路上很多吵鬧的都是台灣人⋯我也覺得丟臉」、「真的不要以為在日本沒水準的是大陸人，台灣人有超車的跡象」、「出國真的不要丟台灣人的臉啦」、「真的會被日本人討厭」。