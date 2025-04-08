在蝦皮買東西會用這功能？過來人搖頭：保障自身權益

蝦皮購物是台灣人使用率最高的網購平台，收到商品後，確認無誤並點擊「完成訂單」，賣家才會收到款項，讓買方權益受到保障。不過，一名網友相當不解，為何有些人都不會主動點「完成訂單」的按鈕？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「買蝦皮會主動按完成訂單嗎？」為題，指出取貨檢查完，主動按完成訂單很基本，畢竟賣方也要等著收款，但他相當不解為什麼很多人不會主動按，通常都是等時間到讓系統自動完成訂單，好奇發問「我這種會主動按完成是少數嗎？」

貼文一出後，多數網友都表示「有看到都會按」、「賣家出貨快，小東西開箱沒問題就會按」、「會按，但沒按也沒什麼好驚訝啊」、「沒問題就會啊，拖這個有什麼好處？」、「除非那家很雷或是出貨非常慢，不然我幾乎拆完箱就按了」、「按啊，不然錢給蝦皮多幾天生利息爽嗎？」

不過，也有不少網友指出不按的原因，回應「電子產品一定是用7天沒故障才按，日常用品衛生紙、泡麵拿到沒問題就按」、「很慢才寄的一律不按，你慢我也慢，很公平」、「看什麼東西，有些東西怕新品不良，我會拖到最後一刻」、「我是拆了沒問題才會按完成，沒拆的都不會主動按」、「我包裹太多，都等時間到自動完成」。