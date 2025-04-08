快訊

謝宜容涉貪起訴！今「全部認罪」開庭哭花臉 100萬交保加戴電子腳鐐

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

個人爭議不斷？玉山航空證實 總經理徐柏岳「自請離職」

聽新聞
0:00 / 0:00

在蝦皮買東西會用這功能？過來人搖頭：保障自身權益

聯合新聞網／ 綜合報導
蝦皮購物是台灣人使用率最高的網購平台，收到商品後，確認無誤並點擊「完成訂單」，賣家才會收到款項，讓買方權益受到保障。示意圖。聯合報系資料照
蝦皮購物是台灣人使用率最高的網購平台，收到商品後，確認無誤並點擊「完成訂單」，賣家才會收到款項，讓買方權益受到保障。示意圖。聯合報系資料照

蝦皮購物是台灣人使用率最高的網購平台，收到商品後，確認無誤並點擊「完成訂單」，賣家才會收到款項，讓買方權益受到保障。不過，一名網友相當不解，為何有些人都不會主動點「完成訂單」的按鈕？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「買蝦皮會主動按完成訂單嗎？」為題，指出取貨檢查完，主動按完成訂單很基本，畢竟賣方也要等著收款，但他相當不解為什麼很多人不會主動按，通常都是等時間到讓系統自動完成訂單，好奇發問「我這種會主動按完成是少數嗎？」

貼文一出後，多數網友都表示「有看到都會按」、「賣家出貨快，小東西開箱沒問題就會按」、「會按，但沒按也沒什麼好驚訝啊」、「沒問題就會啊，拖這個有什麼好處？」、「除非那家很雷或是出貨非常慢，不然我幾乎拆完箱就按了」、「按啊，不然錢給蝦皮多幾天生利息爽嗎？」

不過，也有不少網友指出不按的原因，回應「電子產品一定是用7天沒故障才按，日常用品衛生紙、泡麵拿到沒問題就按」、「很慢才寄的一律不按，你慢我也慢，很公平」、「看什麼東西，有些東西怕新品不良，我會拖到最後一刻」、「我是拆了沒問題才會按完成，沒拆的都不會主動按」、「我包裹太多，都等時間到自動完成」。

網購 蝦皮購物 賣家

延伸閱讀

「褔」字不唸ㄈㄨˊ？他唸錯自己名字32年 網傻眼：根本沒發現

看似健康卻是升糖陷阱！營養師警告「3種零食」患糖尿病風險高

襪子該正面洗還是反面洗？廠商、醫師一面倒曝正確清洗方式

阻顧客長時間佔位！星巴克再推新規定：離座1小時物品移交警局處理

相關新聞

50元便當回不去了 他愣：店家每隔幾個月就調漲

現在物價上漲，令許多上班族有感「吃不消」。日前有位網友表示，他記得10幾年前，便當一個賣50至60元，但最近幾年不知道怎麼回事....

大叔搭捷運放送「股票分析影片」妙齡女悠悠吐這句 視網膜忍不住比讚

台股今（8）日續開低盤，不少股民紛紛哀號要睡公園。對此，網紅視網膜在臉書分享，自己坐捷運時，看到一名男子在看股票分析影片，結果一個年輕妹妹...

超丟臉！台女為拍照狂搖櫻花樹 日本民眾氣炸制止

日本、韓國適逢櫻花季，不少台灣人都紛紛出國賞櫻。對此，一名網友分享，在日本看到一名台灣遊客，為了拍到櫻花飄落的畫面，竟在櫻花樹下...

在蝦皮買東西會用這功能？過來人搖頭：保障自身權益

蝦皮購物是台灣人使用率最高的網購平台，收到商品後，確認無誤並點擊「完成訂單」，賣家才會收到款項，讓買方權益受到保障。不過...

台股慘綠求「金援」 泌尿醫一天遇兩男：能捐包皮、精液嗎？

美國關稅政策衝擊，台股連兩天血崩，不少股民紛紛自嘲準備「睡公園」。泌尿專科醫師戴定恩昨（7）日在臉書分享，一早竟連續遇到兩名患者，分別開口詢問「能否捐包皮、賣精液換營養金」，讓他哭笑不得。

台股重挫…網友貼心分享睡公園好選擇 北中南推薦地點一次看

川普宣布實施對等關稅，導致台股重挫，4月7日大跌逾兩千點，連台積電也跌停。此次的股災讓不少人的資產大幅縮水，有許多股民哀號自己要睡公園了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。