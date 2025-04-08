台股慘綠求「金援」 泌尿醫一天遇兩男：能捐包皮、精液嗎？

美國關稅政策衝擊，台股連兩天血崩，不少股民紛紛自嘲準備「睡公園」。泌尿專科醫師戴定恩昨（7）日在臉書分享，一早竟連續遇到兩名患者，分別開口詢問「能否捐包皮、賣精液換營養金」，讓他哭笑不得。

戴定恩表示，清明連假後第一天開診，一名準備進行包皮槍手術的男子語氣誠懇地問他：「醫師，你們診所有沒有提供包皮捐贈？我可以捐出來換點營養金嗎？」聽到這句話他當場一愣，回應：「我們沒有這種服務欸，你怎麼會想到這個？」對方則苦笑回說：「你看看今天的台股，一片綠油油的，不賣點包皮都快沒飯吃了啦！」

後來又有另一名男子準備接受結紮手術，卻在開始前語帶顫抖地問：「醫生，那個，我可不可以先捐精？我想領個營養金？不然今天真的（股市）慘兮兮。」戴定恩也只能再次婉拒：「我們不是精子銀行，沒有捐精的項目喔。」沒想到對方聽完忍不住崩潰：「醫生，今天整片綠成這樣，不捐點什麼，真的是撐不下去啊！」

面對接連而來的「另類訴苦」，戴定恩無奈苦笑，坦言當下低頭看了下股市，「嗯！真的綠到心發寒！」但也提醒大家，投資市場起伏本就常有，理財仍應保持理性，以平常心看待漲跌，才能走得長遠，一起度過股災的低潮期。

事實上，所謂的捐精可以賺錢，是指符合捐精且成功，捐精者會有「營養補助費」8千元，但這不代表可以常常這樣做，因為捐精只要有一次受孕活產，捐精者就必須停止捐贈。捐精者捐贈後滿6個月（愛滋病空窗期），還必須配合抽血做檢驗複查。

根據茂盛醫院生殖醫學中心網站顯示，捐精條件與規定如下：