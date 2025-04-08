快訊

關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

台股下挫772點收18,459點 台積電守住800大關、高價股剩10千金

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場 「史詩級崩盤最終將大跌80%」

台股慘綠求「金援」 泌尿醫一天遇兩男：能捐包皮、精液嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股血崩，泌尿專科醫師戴定恩表示連續遇到兩名患者，分別開口詢問「能否捐包皮、賣精液換營養金」。示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照
台股血崩，泌尿專科醫師戴定恩表示連續遇到兩名患者，分別開口詢問「能否捐包皮、賣精液換營養金」。示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照

美國關稅政策衝擊，台股連兩天血崩，不少股民紛紛自嘲準備「睡公園」。泌尿專科醫師戴定恩昨（7）日在臉書分享，一早竟連續遇到兩名患者，分別開口詢問「能否捐包皮、賣精液換營養金」，讓他哭笑不得。

戴定恩表示，清明連假後第一天開診，一名準備進行包皮槍手術的男子語氣誠懇地問他：「醫師，你們診所有沒有提供包皮捐贈？我可以捐出來換點營養金嗎？」聽到這句話他當場一愣，回應：「我們沒有這種服務欸，你怎麼會想到這個？」對方則苦笑回說：「你看看今天的台股，一片綠油油的，不賣點包皮都快沒飯吃了啦！」

後來又有另一名男子準備接受結紮手術，卻在開始前語帶顫抖地問：「醫生，那個，我可不可以先捐精？我想領個營養金？不然今天真的（股市）慘兮兮。」戴定恩也只能再次婉拒：「我們不是精子銀行，沒有捐精的項目喔。」沒想到對方聽完忍不住崩潰：「醫生，今天整片綠成這樣，不捐點什麼，真的是撐不下去啊！」

面對接連而來的「另類訴苦」，戴定恩無奈苦笑，坦言當下低頭看了下股市，「嗯！真的綠到心發寒！」但也提醒大家，投資市場起伏本就常有，理財仍應保持理性，以平常心看待漲跌，才能走得長遠，一起度過股災的低潮期。

事實上，所謂的捐精可以賺錢，是指符合捐精且成功，捐精者會有「營養補助費」8千元，但這不代表可以常常這樣做，因為捐精只要有一次受孕活產，捐精者就必須停止捐贈。捐精者捐贈後滿6個月（愛滋病空窗期），還必須配合抽血做檢驗複查。

根據茂盛醫院生殖醫學中心網站顯示，捐精條件與規定如下：

一、年齡介於20至40歲之間。

二、沒有傳染性疾病，包括梅毒、淋病、愛滋病、B型肝炎、C型肝炎、披衣菌威染等。

三、沒有遺傳性疾病，例如染色體異常、癲癇、血友病、地中海型貧血、糖尿病、色盲等。

四、身高超過165公分、學歷高中以上，BMI值希望控制於18～24之間。

台股 捐精 泌尿科 結紮

延伸閱讀

台股重挫…網友貼心分享睡公園好選擇 北中南推薦地點一次看

台股暴跌2065點創史上最大跌幅 律師逆勢操作引營業員急問：按錯了嗎？

誠品推書發文「4％的人毫無良知」 數千網友朝聖吐槽：太離譜了！

台股血崩！ 財經作家持4家「無聊股」跌800多點還是紅的：覺得欣慰

相關新聞

台股慘綠求「金援」 泌尿醫一天遇兩男：能捐包皮、精液嗎？

美國關稅政策衝擊，台股連兩天血崩，不少股民紛紛自嘲準備「睡公園」。泌尿專科醫師戴定恩昨（7）日在臉書分享，一早竟連續遇到兩名患者，分別開口詢問「能否捐包皮、賣精液換營養金」，讓他哭笑不得。

台股重挫…網友貼心分享睡公園好選擇 北中南推薦地點一次看

川普宣布實施對等關稅，導致台股重挫，4月7日大跌逾兩千點，連台積電也跌停。此次的股災讓不少人的資產大幅縮水，有許多股民哀號自己要睡公園了。

阿伯病患量完血糖討「道謝」嚇到護校生 一票人喊拒絕：老師說不准

護理師協助完病患後，需要說「謝謝」嗎？一名護生女網友發文，稱她幫阿伯病患量完血糖後，阿伯突然要她說「謝謝」，並表示她的學姐都會跟病患道謝，她愣了一下後還是道了謝，但事後感到很奇怪，質疑為何幫助病患還要向她道謝呢？對此，網友們認為護理人員不是「服務業」，不應該向病患道謝。

去火鍋店全身超臭？業內人揭「高湯暗黑內幕」：換間吃吧

湯頭是火鍋的關鍵所在，許多火鍋店都有各種特色湯頭，不過一名廚師兼冷凍行老闆透露親眼看到有連鎖火鍋店使用高湯粉加水調製成湯底，引發網路討論

瑞士人也愛偷？她納悶「沒買房壓力」為何偷錢 網曝背後真相

瑞士是國際公認的幸福國家，加上政治中立，算是國泰民安。一名女網友卻在Dcard爆料，自己上個月去瑞士不到一週，身上的假鈔竟然全部都被偷走。原PO強調小偷技術非常好，時常神不知鬼不覺的摸走，明明是安定的先進國家也沒有買房壓力，不懂為什麼偷竊行為猖獗。

權威醫堅放鼻胃管「連氣都沒引流」 急診醫嘆：醫學牽扯政治就不同

「當一個人長期沉浸在某個狹窄領域時，對其他常見疾病的判斷反而會慢慢退化」，在臉書擁有逾萬人追蹤的「超級白急診醫師」如此評論，他透露有天在急診值班時，遇到一位特定領域權威的同業資深主任就診，這位主任在有X光、抽血檢查反駁的情況下，仍堅持是腸阻塞、想放鼻胃管，這讓超級白急診醫師聯想到政治時事並感嘆，「彷彿只要夠資深、夠大咖，就能靠資歷跳過實證、跨科開示」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。