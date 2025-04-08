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台股重挫…網友貼心分享睡公園好選擇 北中南推薦地點一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
川普宣布實施對等關稅，導致台股重挫，4月7日大跌逾兩千點，連台積電也跌停。此次的股災讓不少人的資產大幅縮水，有許多股民哀號自己要睡公園了。 圖／AI生成
川普宣布實施對等關稅，導致台股重挫，4月7日大跌逾兩千點，連台積電也跌停。此次的股災讓不少人的資產大幅縮水，有許多股民哀號自己要睡公園了。 圖／AI生成

川普宣布實施對等關稅，導致台股重挫，4月7日大跌逾兩千點，連台積電也跌停。此次的股災讓不少人的資產大幅縮水，有許多股民哀號自己要睡公園了。

對此，有的網友苦中作樂，在threads上分享自身睡公園的經驗，並分析哪些公園比較好睡，也算是給眾人一些「參考」。

首先是台北的「操作建議」，網友建議想睡大安森林公園的人，可以從南側進入，因為北口的位置已被搶占。華山文創園區也是好選擇，有不少裝置藝術底部有空位。

捷運圓山站周邊因為靠近夜市，競爭激烈，網友建議想睡的朋友凌晨三點就去卡位。龍山寺廣場也是競爭激烈，但「熟客可爭取寺方認證席」。

中正紀念堂因為階梯廣、風大，要記得壓好棉被與報紙，且有被晨運大媽驅離的風險。

桃園的朋友可以考慮虎頭山公園、三民公園與大有梯田生態公園。虎頭山公園風景迷人，絕對比看股票要舒心，還有溜滑梯、恐龍雕像、涼亭、木椅等多種睡覺選擇。

三民公園可以讓你沿著南崁溪步道深呼吸，累了就聽著水流聲入睡，想像自己「收益會如流水」。而大有梯田生態公園到了花季會變成花海，倒在花海間入睡，或許能重拾一點對人生的希望。

新竹的股民可以去位於市中心的新竹公園，或是空曠而且可能有免費試吃的南寮漁港。到青草湖邊靜坐反省自己也不失為一種選擇。

台中的股民則推薦去中央公園與文心森林公園，前者佔地面積大，且鄰近商圈夜市；後者靠近捷運，可以去蹭冷氣。而都會公園因距離較遠、蚊蟲多，不被網友推薦。

台南則建議前往台南公園、南科公滯2公園。台南公園見證過1929經濟大恐慌，南科公滯2公園可遙望台積電18廠，希望股民也能在這裡重拾站起來的勇氣。

此外，水萍塭公園因為有水可用，還有地下停車場遮風避雨也為網友推薦。若是想尋求神明保佑，也有網友推薦林默娘公園。

高雄建議選擇中央公園，捷運出口處的草皮最為搶手。衛武營也不錯，可以裝作演出者「潛入」藝文中心吹冷氣。實在不行還有蓮池潭兒童公園，可以在橋下遮風避雨，但需注意野貓，要把食物藏好。

甚至連家樂福都「貼心」推出了睡公園套組，包括蚊香、飲料、白吐司與泡棉地墊，讓網友直呼「太貼心」。還有網友說，如果缺少睡公園必備的紙箱，「用家速配訂購就會有附紙箱了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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台積電 台股 大安森林公園 家樂福 紙箱 龍山寺

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