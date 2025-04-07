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阿伯病患量完血糖討「道謝」嚇到護校生 一票人喊拒絕：老師說不准

聯合新聞網／ 綜合報導
一名護生女網友幫阿伯病患量完血糖後，突然被要求說「謝謝」，讓她感到很奇怪。示意圖／ingimage
一名護生女網友幫阿伯病患量完血糖後，突然被要求說「謝謝」，讓她感到很奇怪。示意圖／ingimage

護理師協助完病患後，需要說「謝謝」嗎？一名護生女網友發文，稱她幫阿伯病患量完血糖後，阿伯突然要她說「謝謝」，並表示她的學姐都會跟病患道謝，她愣了一下後還是道了謝，事後卻感到很奇怪，質疑為何幫助病患還要向她道謝呢？對此，網友們認為護理人員不是「服務業」，不應該向病患道謝。

一名女網友在Dcard發文，表示她本身是護生，近期幫一名病患阿伯量血糖，量完後正要把窗簾拉起來，去另一張病床時，阿伯突然對她說：「妳不用跟我說謝謝喔？」並表示她的學姐都會說，原PO當下愣住了，後來還是跟病患道謝後才離開。

原PO表示，她事後回想，越想越不對勁，感到很懊惱，認為既然是自己幫助病患，應該是病患要向她道謝才對，為何是自己要道謝呢？對此她詢問網友們的意見。

此文一出，不少從事護理工作的網友表示，老師提過不用跟病人道謝，因為他們不是「服務業」，「以前當護生會跟病人謝謝，但老師說不用跟病人說謝謝」、「我是不會說，不然護理幾乎都快要是服務業」、「老師教不用主動說謝謝，是病人要跟我們說謝謝」、「之前基護實習老師嚴格規定不准說謝謝」。

也有網友建議遇到這種要求，可以直接走掉，不用理會這種要求，「假裝沒聽到直接走掉就好，他才應該要跟妳說謝謝」、「妳就說嗯，然後走掉」、「我都直接走掉，不尊重專業的人也不用那麼理會他」、「除了護理工作以外的話語都不需要理會，也不需要回應」。

但也有網友認為說「謝謝」比較禮貌，也能避免衝突，「我反而覺得說謝謝比較有禮貌欸，也順便代表治療或檢查完成的意思」、「我自己都會跟病人說謝謝耶，謝謝他們提供我們學習的機會」、「我可能當下還是會順著他說謝謝，只是因為我不想跟他起衝突而已」。

護理師

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