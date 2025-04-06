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瑞士人也愛偷？她納悶「沒買房壓力」為何偷錢 網曝背後真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，去瑞士旅遊時狂被偷錢。 示意圖／ingimage
一名女網友透露，去瑞士旅遊時狂被偷錢。 示意圖／ingimage

瑞士是國際公認的幸福國家，加上政治中立，算是國泰民安。一名女網友卻在Dcard爆料，自己3月份去瑞士不到一週，身上的玩具鈔竟然全部都被偷走。原PO強調小偷技術非常好，可以神不知鬼不覺的摸走，明明是安定的先進國家也沒有買房壓力，她不懂為什麼偷竊行為猖獗。

原PO表示過年前完成碩士論文，因此畢業後去瑞士散心，不到一週身上的玩具假鈔竟然全部被偷光。她說出國前阿嬤有提醒去瑞士要小心小偷，還因為看不慣叔叔老是打麻將，所以一口氣把叔叔的玩具鈔全塞給了她。到了瑞士，為了分散風險，原PO把假鈔和真鈔分別放在身上各處，並將假鈔放在最顯眼的小錢包裡，沒想到假鈔一連被偷了好幾次。

原PO驚呼，「當地小偷技術好得誇張，大部分時候我一點感覺都沒有」，錢總是這樣無聲無息不見，只有一次有位女生一直碰到她的襯衫，回頭看對方才尷尬笑一下就離開。這讓她很納悶，瑞士人不像台灣年輕人買不起房，雖然物價高但薪水也高，不懂為何宵小猖獗，也調侃「好險他們看不懂中文，不知道拿走的是假鈔」。

貼文下方有網友推測，「小偷不一定是瑞士人啊，外來人口那麼多趴趴走」、「因為瑞士中立國，滿多難民的。瑞士國民本身不太需要偷，但難民就會亂來」、「通常小偷都不會是當地人，移民、難民居多」、「有可能都是歐盟窮國知道這邊有錢特別過來偷的，集團犯案那種」、「大多非國民吧，我記得他們福利制度蠻好的，不工作也會有補助金的樣子」。

Dcard 小偷 瑞士

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