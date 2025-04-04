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權威醫堅放鼻胃管「連氣都沒引流」 急診醫嘆：醫學牽扯政治就不同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名急診醫師在臉書表示，他對醫師「跨科開示」的情形，感到諷刺。示意圖／ingimage
一名急診醫師在臉書表示，他對醫師「跨科開示」的情形，感到諷刺。示意圖／ingimage

「當一個人長期沉浸在某個狹窄領域時，對其他常見疾病的判斷反而會慢慢退化」，在臉書擁有逾萬人追蹤的「超級白急診醫師」如此評論，他透露有天在急診值班時，遇到一位特定領域權威的同業資深主任就診，這位主任在有X光、抽血檢查反駁的情況下，仍堅持是腸阻塞、想放鼻胃管，這讓超級白急診醫師聯想到政治時事並感嘆，「彷彿只要夠資深、夠大咖，就能靠資歷跳過實證、跨科開示」。

超級白急診醫師在個人臉書專頁發文表示，他某天值急診的夜班，遇到特定領域權威的資深主任前來，並且主訴腹痛難耐，自認為有腸阻塞的情況，然而超級白急診醫師初判臨床症狀不像，可是還是替該名主任照X光、抽血進一步判斷，結果不符腸阻塞情況，讓超級白急診醫師認為是單純腸胃不適。

但該名主任卻堅持自己是腸阻塞、想放鼻胃管，讓超級白急診醫師無奈地在貼文稱，「這句話從一位學術大佬口中說出來，醫學倫理逼得我只好……幫他放」，但鼻胃管放進去後不僅沒引流出液體，連一點氣都引流不出來，超級白急診醫師還補充，他夜裡看著該名主任拖著沒必要的鼻胃管在走廊散步，覺得對方很像徬徨的中年靈魂。

這天晚上的遭遇讓超級白急診醫師發現，專科醫師的資歷和急診判斷力完全無關，他也認為，一個人長久沉浸於某個狹窄領域，會導致對其他常見疾病的判斷逐漸退化，讓他感到諷刺的是，當有名人生病且上新聞，平常分科清楚的醫師會化身為某領域的專家，彷彿只要夠資深和大咖，便能跳過實證並跨科表達意見，讓他感嘆，「醫學，一旦牽扯到政治，好像什麼都能不一樣了」。

網友們留言，「我們每一個人都應該避免自己的判斷力變得日益狹隘，但跟人的惰性一樣是天性」、「不要這樣酸他啦！就當做是心理治療，或許我們老了都會這樣」、「為什麼他可以這麼習慣鼻胃管的存在？我哭著拜託護理師幫我拔掉耶」、「滿滿的既視感」。

醫師

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