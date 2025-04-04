外送員接到單即送餐…超時被罵「怎不導航」 網建議：送回店較好

「關我什麼事？我接到單就馬上送了」，一名外送員網友在臉書社團「Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台）」貼出與客人的聊天記錄截圖，原PO在說出此句話之前告知客人，自己已取餐且正在路上，對方回覆稱，自己上班快遲到了，並提醒已超過外送時間，並對原PO說，「你不知道路不會導航嗎？」讓原PO不滿回覆，自己一接到單就送餐了，貼文一出，引起熱議。

有網友在留言區建議原PO送回店家，不然可能會因客人投訴被休3天，「這種送回店家比較好，送到他一定客訴你，下周就被休3天」、「沒錯，送回店家，不要冒險送完被停3天」、「送回店家+1，寧願休30分，也不要可能被休3天」、「我選擇送回店家，寧可被拉休30分鍾，也不要被當出氣筒」。

但是也有人不推薦這項做法、提出回報客服與耐心解釋的方式，「千萬不要傻到送回店家，會扣取單率再拉休半小時，有更聰明的做法」、「之前送回店家過，業者寄信來說，『給客戶不好的體驗，停3天』」、「如果我是你我就回報客服，這種客人我會告知消費者，我們是按照平台給的單，我們都是依照平台指示」、「我通常會耐心地告知我剛接到單、店家也剛完成餐點，並詢問他是否要取消訂單，是否願意等我」。

有同為外送員的網友也遇過類似原PO提到的處境，「上次也遇到一個，說他11點44分就訂餐了，12點10分就在問怎麼還沒到，我說『12點07分店家才把餐做好欸，哪有可能這麼快』」、「我也遇過，說『你那麼遠還接單』，直接送我負評」。