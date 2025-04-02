一票台人赴南韓賞櫻高喊「Team Taiwan」惹怒當地人 PTT狂罵：丟臉

從棒球12強賽到經典賽資格賽，不少台灣人以「Team Taiwan」口號為榮，無時無刻高喊來慶祝。近日有國外網紅直擊，台灣旅行團在南韓賞櫻區圍了一圈高喊「Team Taiwan」，不僅破壞賞櫻氛圍，還擋住其他遊客參觀拍照的動線，遭網友批「丟臉丟到國外去」。

一名網友在PTT黑特版上發文，表示自己在滑instagram時，滑到南韓旅遊網紅채다영（＠c____chae）貼出的一則影片，地點位於南韓大邱E-World樂園賞櫻區，影片中一大群遊客手牽手圍成圈，並齊聲高喊著「Team Taiwan」的口號，明顯能夠聽出他們是台灣人。

目擊全程的채다영感到相當傻眼，在內文中寫道：「這些人是在幹嘛？」並氣憤表示，這群人圍堵在拍照區域已超過10分鐘，完全阻礙到其他想要拍照的遊客，破壞整體動線。

影片曝光後，許多南韓網友留言回應，「中國人嗎？」、「是在做什麼？」、「真討厭」、「這種行為根本令人無言」、「為何要來我們的國家做這些行為呢？」有少數台灣人替這些人的行為道歉，「真抱歉…我們國家這些素質不良的給添麻煩了」、「他們是台灣人不是中國人，我很抱歉」。

台灣網友們看到後忍不住怒罵，「好丟臉」、「哪來的白痴」、「特地出國丟臉，看了好可憐」、「超像邪教儀式」、「實在是有夠吵」、「該不會是導遊叫他們這樣做的吧？」、「快回去自己的國家」、「真的是一群瘋子」。