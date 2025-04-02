進香客注意！她在鎮瀾宮外買兔子布丁 打開驚見底下黏一堆毛

2025年大甲媽祖遶境進香將於4日晚間10點45分自鎮瀾宮起駕，鎮瀾宮附近擁有多家美食小吃，攤販更是林立。但有民眾昨(1)日在臉書社團「爆料公社」上，發出影片及照片表示，上周日在大甲鎮瀾宮外圍的攤販逛街，看到兔子布丁造型十分可愛，買來給小孩吃，沒想到打開吃一口後，卻發現布丁的底部竟黏有「一堆毛」，而且3個布丁全都有，讓她直呼「這樣的商品怎麼能賣給消費者？」

大甲鎮瀾宮附近攤販販售的兔子造型布丁，被民眾發現翻開底下竟黏一堆毛。 圖擷自臉書社團「爆料公社」

該文引來逾3千名網友按表情符號回應，眾人紛紛猜測這些「毛」的來源，有網友猜是「玉米鬚」，也有人認為是「盒子的塑膠殘留物」、毛刷的毛等。

還有網友嘲諷，果然是兔子布丁無誤，店家還免費贈送「兔毛」，讓產品更加「擬真」，「看來是用真兔子沒拔乾淨」、「本來是想吃個氛圍的，沒想到卻真實的還原了」、「這是兔大爺的毛，為了讓你有真實感的體驗，特別灑的」。

也有網友開玩笑地表示，若是頭髮，看來就是「被甜點店耽誤的理髮店老闆娘」、「在美髮店地板生產的，是不是？」、「這是掉在理髮店地板了嗎！也太多碎髮」，認為看起來真的有點像是剪頭髮，「然後頭髮掉到盒子上面，剛好沒注意，直接將兔子布丁放上去，所以頭髮都集中在下面。」

無論「一堆毛」本身究竟是什麼，網友皆一致認為，會想吃這類造型布丁的通常是小孩，但怎麼能給小孩吃這樣的食品？隨著進香日期逼近，有人呼籲衛生局或消保會應趕緊出手調查清楚，也提醒進香民眾慎選攤販小吃，避免因為誤食不潔食品，而無法完成隨媽祖遶境的心願。