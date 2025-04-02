快訊

家庭悲劇！鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

限時5天！LINE聊天室「櫻花雨」特效帶來春日夢幻氛圍

馬偕醫院遭網攻證實為中國大陸駭客出手 台灣發布通緝

進香客注意！她在鎮瀾宮外買兔子布丁 打開驚見底下黏一堆毛

聯合新聞網／ 綜合報導
大甲鎮瀾宮附近攤販販售的兔子造型布丁，被民眾發現翻開底下竟黏一堆毛。 圖擷自臉書社團「爆料公社」
大甲鎮瀾宮附近攤販販售的兔子造型布丁，被民眾發現翻開底下竟黏一堆毛。 圖擷自臉書社團「爆料公社」

2025年大甲媽祖遶境進香將於4日晚間10點45分自鎮瀾宮起駕，鎮瀾宮附近擁有多家美食小吃，攤販更是林立。但有民眾昨(1)日在臉書社團「爆料公社」上，發出影片及照片表示，上周日在大甲鎮瀾宮外圍的攤販逛街，看到兔子布丁造型十分可愛，買來給小孩吃，沒想到打開吃一口後，卻發現布丁的底部竟黏有「一堆毛」，而且3個布丁全都有，讓她直呼「這樣的商品怎麼能賣給消費者？」

大甲鎮瀾宮附近攤販販售的兔子造型布丁，被民眾發現翻開底下竟黏一堆毛。 圖擷自臉書社團「爆料公社」
大甲鎮瀾宮附近攤販販售的兔子造型布丁，被民眾發現翻開底下竟黏一堆毛。 圖擷自臉書社團「爆料公社」

該文引來逾3千名網友按表情符號回應，眾人紛紛猜測這些「毛」的來源，有網友猜是「玉米鬚」，也有人認為是「盒子的塑膠殘留物」、毛刷的毛等。

還有網友嘲諷，果然是兔子布丁無誤，店家還免費贈送「兔毛」，讓產品更加「擬真」，「看來是用真兔子沒拔乾淨」、「本來是想吃個氛圍的，沒想到卻真實的還原了」、「這是兔大爺的毛，為了讓你有真實感的體驗，特別灑的」。

也有網友開玩笑地表示，若是頭髮，看來就是「被甜點店耽誤的理髮店老闆娘」、「在美髮店地板生產的，是不是？」、「這是掉在理髮店地板了嗎！也太多碎髮」，認為看起來真的有點像是剪頭髮，「然後頭髮掉到盒子上面，剛好沒注意，直接將兔子布丁放上去，所以頭髮都集中在下面。」

無論「一堆毛」本身究竟是什麼，網友皆一致認為，會想吃這類造型布丁的通常是小孩，但怎麼能給小孩吃這樣的食品？隨著進香日期逼近，有人呼籲衛生局或消保會應趕緊出手調查清楚，也提醒進香民眾慎選攤販小吃，避免因為誤食不潔食品，而無法完成隨媽祖遶境的心願。

編輯推薦

大甲媽祖 甜點 鎮瀾宮 食安

延伸閱讀

全球10天內強震多3倍！地震專家籲隨身攜帶一物 出國也能救命

LINE「1功能」超惹人厭！一票苦主怒喊自私「都老人在用」 曝破解方法

「都是正妹」容易被渣男騙3面相大公開！狗狗眼、小鼻頭還有這特徵

默默賺大錢！四大星座常是「隱形富豪」…巴菲特、張忠謀都上榜

相關新聞

進香客注意！她在鎮瀾宮外買兔子布丁 打開驚見底下黏一堆毛

民眾表示，上周日在大甲鎮瀾宮外圍的攤販逛街，因為兔子布丁造型十分可愛，買來給小孩吃，沒想到打開吃一口後，卻發現布丁的底部竟黏有「一堆毛」，而且3個布丁全都有

出國購物刷卡店員見「姓名」秒愣住 內行籲快更正：以免被拒

不少人出國旅遊時，會使用信用卡付款，不僅不用特地換錢還可領到回饋，相當經濟實惠。

日本餐廳貼出「外語程度」長條圖 兩語言0%網幽默喊：好誠實

許多台灣民眾每逢假期都會去日本旅遊，而作為觀光勝地的日本，在大都市的餐廳中，多數會提供中英文菜單，給外國人點餐。不過日前有位網友分享...

餐廳1蔬菜常賣百元以上 全網不解：市場1條10元

近期有網友到餐廳用餐，結帳才發現一盤櫛瓜要價880元。對此，一名網友分享，櫛瓜在超市一條才幾十塊，中高檔餐廳卻賣到好幾百，根本是暴利。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

打電話訂餐廳超麻煩 她改用這方式引全場共鳴：好處多多

你會用什麼方式預訂餐廳座位？一名網友分享，現在越來越多店家開放網路預訂，因為自己不喜歡講電話，會秒選有...

台灣人常說1簡稱 以前常被反彈？在地人曝真相：從小叫到大

台灣不少人喜歡講「簡稱」，像是把永和豆漿簡稱為永豆。對此，一名網友分享，以前很多人對「北車」這個簡稱很反彈，如今好像越來越多人接受了？貼文一出後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。