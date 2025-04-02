出國購物刷卡店員見「姓名」秒愣住 內行籲快更正：以免被拒

不少人出國旅遊時，會使用信用卡付款，不僅不用特地換錢還可領到回饋，相當經濟實惠。一名網友去日本唐吉訶德購物，結帳時被店員發現信用卡和護照的英文姓氏拼音不同，最後店員或許看她努力想證明是自己的卡才放她一馬，回台後她馬上將所有信用卡的英文拼音修改，並提醒大家信用卡上英文名的重要性。

一名網友在Threads發文，她前陣子赴日本旅遊時去唐吉訶德購物，結帳時店員突然像發現什麼似的愣住，接著拿著她的卡詢問，「這是妳本人的卡嗎？」，她表示沒錯，接著店員拿著護照本跟信用卡給她看，她才驚覺「護照和信用卡的姓氏拼音不同」，後來店員或許看得出來她很想證明是自己的卡，最後還是放了她一馬，不過有拿一個機器讓她輸入自己的手機號碼。

回國後，原po聯絡各家銀行客服詢問如何修改英文拼音，想趁著休假去一趟分行辦理，後來發現原來電話上就能直接更改及換發。此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「因為拼音法的不同，再者申請信用卡第二證件不是護照也無從得知，通常銀行都有提示要跟你護照英文名字一樣，免得在國外刷卡被拒的窘況」、「護照可以申請LI和LEE並列，一勞永逸」、「我也是李，曾經被日本的百貨退稅問過，我後來只指中文名字給他看，他比對一下還是讓我退了」、「我老公也在唐吉訶德遇到一樣的事，姓高，護照跟信用卡一個是kao一個是Gao，櫃檯人員唸了一下發音，發現是一樣就直接給過了」、「每次申請信用卡我都會要求英文一定要跟護照相同，就是怕出國會有問題」。

有唐吉訶德店員建議，「還是要去換卡喔，如果店員是台灣自己人會放你過，但是如果是其他國籍的店員就不一定了」。

有內行的網友表示，免稅結帳用的手持掃描機，一般都會需要由消費者自行輸入電話號碼。若是退稅手續（先結帳再到另一個地方退稅），「信用卡姓名跟護照名稱需一致」。以東京大丸百貨為例，使用的是 Global Blue機台流程，必須是信用卡本人辦理，若刷了家人的卡然後代排隊，店員比對護照不一致時，也會需要等本人到場才能繼續辦理，因此若信用卡英文姓名跟護照不一致，建議儘早更正。